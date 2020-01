Fulvio Amoruso dopo Matrimonio a prima vista cerca l’amore a Primo appuntamento

Fulvio Amoruso è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione di Matrimonio a prima vista, uno dei programmi più amati e seguiti di Real Time; la sua storia d’amore, o meglio il suo matrimonio, non è finito nel migliore dei modi. Fulvio e Federica infatti, hanno deciso di divorziare. E anche se dopo la puntata finale dei “sei mesi dopo” sembrava che tra i due ci potesse essere una sorta di riavvicinamento, a quanto pare, le cose sono andate in modo diverso. Oggi Fulvio potrebbe essere ancora single! Non a caso, i telespettatori che stanno aspettando con ansia la prima puntata di Primo appuntamento, il programma di Real Time condotto da Flavio Montrucchio, avranno rivisto Fulvio sulla stessa rete che lo ha visto protagonista qualche mese fa!

FULVIO CI RIPROVA: CERCA L’AMORE ANCORA IN TV, QUESTA VOLTA A PRIMO APPUNTAMENTO

Ebbene si, Fulvio ha deciso di cercare ancora una volta l’amore in tv. Effettivamente molti fans del programma avevano invocato a gran voce un “trono” per il bel toscano. Lanciando appelli social a Maria de Filippi speravano di vederlo a Uomini e Donne. Per il momento Fulvio è ancora su piazza ma continua a cercare l’amore in tv. E dalle prime anticipazioni di Primo appuntamento, si vede proprio che Fulvio, incontrando la ragazza mai vista prima, le confida proprio che sta divorziando.

Non sappiamo come andrà a finire questo incontro ma dal poco che si vede nel promo pubblicato sui social da Real Time, Fulvio e la ragazza incontrata nel ristorante di Primo appuntamento, potrebbero aver deciso di continuare a conoscersi. Fulvio infatti le dà anche un bacio sulla guancia. Questo significa una possibilità oppure solo una bella amicizia?

Primo appuntamento torna il 7 gennaio 2020 su Real Time: per scoprire come andrà a finire la nuova avventura di Fulvio in tv, tutti sintonizzati sul canale 31 del digitale terrestre.

Fulvio Amoruso dopo Matrimonio a prima vista cerca l’amore a Primo appuntamento ultima modifica: da