Serena Enardu confessa perché è andata al GF Vip da Pago e cosa è disposta a fare (Foto)

In tantissimi continuano ad accusare Serena Enardu di avere partecipato al GF Vip solo per visibilità e non perché ha capito di amare ancora Pago (foto). Contro di lei ci sono vari indizi ma continua a metterci la faccia e un video dopo l’altro ha finalmente confessato tutto. Serena Enardu parla d’amore nei confronti del cantante, di errori commessi e di orgoglio messo da parte per dimostrare a Pago in modo forte che è pentita, che ha sbagliato, che desidera tornare con lui, recuperare il loro rapporto. Perché non fare tutto questo in Sardegna con un semplice invito magari nella casa in cui hanno vissuto insieme per più di sei anni? Temptation Island Vip è un programma registrato ben prima della messa in onda quindi sono passati davvero molti mesi dal loro addio al falò. Serena ha atteso molto prima di chiarirsi del tutto le idee ma risponde a tutto, risponde al perché ha accettato l’invito di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip.

SERENA ENARDU PENTITA DEL MALE CHE HA FATTO A PAGO

Ha già confessato di avere pianto tutta la notte dopo il no del pubblico del GF Vip e su Instagram ha confidato che partecipare al reality era l’occasione per parlare con Pacifico a cui non poteva rinunciare perché sembra che lui non le desse modo di farlo: “Non è stato semplice decidere di andare, ho messo in conto tante cose. Purtroppo per me, anzi per fortuna, stavolta ho fatto parlare il cuore e mi sono detta che questa era un’opportunità per dare a Pacifico un segnale importante perché sono andata contro il mio orgoglio di donna sarda per andare a dire davanti a tutta Italia ciò che avevo bisogno di dirgli e che lui non mi metteva nelle condizioni di dirgli”. Scegliere di dire sì a Signorini l’ha fatta subito sentire meglio e pensa che anche Pago quando l’ha vista abbia capito che ha intenzione davvero di salvare il loro rapporto.





A difesa della Enardu c'è da dire che non ha partecipato a nessun altro programma: "Non voglio fare pietà a nessuno. E se avessi voluto fare business o fare il giochino che fanno altre persone sarei già seduta in altri salotti e avrei risposto ad altri idioti. Io sono tranquilla e faccio il mio percorso, rinunciando a ospitate".