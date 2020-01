GF VIP 4, Antonella Elia vs Elisa de Panicis volano paroloni: accuse reciproche tra perizomi e [email protected]

Ultime news dalla casa del Grande Fratello VIP 4. Nelle ultime ore si è innescata una sorta di guerra tra Antonella Elia ed Elisa de Panicis. Che cosa è successo? L’Elia ha fatto delle affermazioni molto forti sulla sua nuova coinquilina e ha portato la De Panicis a difendersi con accuse altrettanto particolari. Ne è nata una sorta di battaglia a suon di perizomi e accuse che non è passata inosservata ai fans del reality che seguono con passione il GF in diretta.

ELISA DE PANICIS VS ANTONELLA ELIA: VOLANO STRACCI NELLA CASA

Antonella Elia, dovendo per gioco dare una etichetta a Elisa de Panicis, si è spinta oltre andandoci giù molto pesante e chiaramente la bella influencer ha deciso di rispondere per le rime.

Iniziamo con le accuse di Antonella Elia:

Lei è una por**star. Per la gioia di tutti i maschi e l’invidia di tutte noi femmine. C’è una dose di sensualità straripante, praticamente incontenibile. I maschi sono sempre in situazioni imbarazzanti. Ogni volta che la vedono tutti si nascondono e si coprono le parti basse.

E ancora:

Io sono gelosissima. Ormai per me son ricordi antichi. Non resta che lo sfacelo.

In un altro momento l’Elia ha proseguito:

Quindi Denver stava con Elisa? E anche Ivan? Cioè, Elisa la dà a tutti! Cioè, due in Casa… in Casa non son tanti!

Al momento opportuno Elisa ha risposto per le rime:

Porti il perizoma. Alla tua età credevo si portassero le mutande. Anche io mi scandalizzo quando vedo quelle della tua età con il perizoma.

Paola di Benedetto ha fatto notare alla sua amica che forse queste parole non sono il massimo e che avrebbe potuto evitare. Ma Elisa non ci sta e spiega le sue ragioni:

Ti rendi conto di quello che ha detto lei? Questa davanti a tutta Italia ha detto che io sono una p**no star! A casa io ho mio padre di 70 anni, gli prendono le crisi se sente queste cose! Lei rischia di fargli avere delle crisi.

Poi la risposta di Antonella Elia che probabilmente ha percepito che Elisa e Paola stavano parlando proprio di lei:

Ce l’hai con me? Evita di ridere di me. Non mi sembra il caso, te lo garantisco, non sono una persona molto tenera. Prendere per il cul* una persona alle spalle non è carino.