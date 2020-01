Adriana Volpe attacca (ancora) la Rai al Grande Fratello VIP 4: “Commissione diceva di non sapere niente”

Ancora Adriana Volpe contro la Rai. Ancora accuse lanciate in prima serata durante il Grande Fratello VIP 4. Dopo le pesanti accuse legate ai contratti di lavoro da artisti fatti firmare dalla Rai ad Adriana Volpe, la ex conduttrice tira fuori un altro aneddoto legato alla sua esperienza di professionista nel servizio pubblico televisivo nazionale.

Nello specifico, Adriana Volpe ha tirato fuori dal cassetto dei ricordo alcuni dettagli su come si è poi evoluta la celebre litigata nata fra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe dopo la battutina sull’età del conduttore de I Fatti Vostri. Ecco i dettagli raccontati in diretta tv…

Adriana Volpe con la Commissione Rai al Grande Fratello VIP 4

Nei giorni scorsi, Adriana Volpe ha spesso e volentieri parlato dei suoi rapporti di lavoro chiusi con la Rai a seguito del caos scoppiato per una battuta sull’età del conduttore Giancarlo Magalli. Interrogata da Alfonso Signorini, Adriana Volpe non si è di certo tirata indietro.

“Alla fine hanno fatto finta di non sapere!” – ha spiegato rapidamente la donna al conduttore del reality, prima di aggiungere tutti i dettagli del caso -“La cosa che più mi ha ferito in tutta questa storia? Non tanto le parole di Giancarlo (Magalli, ndr.) ma il fatto che nella Rai esista una Commissione delle Pari Opportunità! Io, alla fine di ottobre, ho preso un appuntamento e dopo due anni dall’accaduto mi hanno detto: noi non ne sappiamo nulla! Insomma, ti trovi davanti a un muro di gomma”.

Incalzata da Alfonso Signorini sul rapporto che in questo momento (non) intrattiene con Giancarlo Magalli, Adriana Volpe spiega: “Io posso tornare ad avere un dialogo con lui solo se mi chiede scusa. Una persona che dice: parlo solo con le bestie. E poi dice che faceva ironia… allora non ci può essere niente! Sì, è vero, ho ricevuto le sue scuse in diretta ma solo per quello che era successo in trasmissione. Perchè gli hanno detto che me le doveva fare. Ma da quel momento in poi , lui non mi ha mai più salutato nè guardato…”.

Non siamo così certi che Alfonso Signorini potrà mai organizzare un faccia a faccia in diretta così come ha fatto per Lucia Nunez e Imma Battaglia. Siamo però molto certi che Adriana Volpe verrà aizzata in numerose altre occasioni…