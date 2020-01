Serena Enardu non commenta l’incontro tra Miriana Trevisan e Pago: la spiegazione sui social

Molti spettatori del Grande Fratello VIP, dimenticando quello che è successo qualche giorno fa tra Pago e Serena, si sono concentrati esclusivamente su quello che è accaduto nella puntata del 17 gennaio 2020. Addio eventuali ship e addio al tifo, poco, di chi avrebbe voluto rivedere Pago insieme a Serena. Dopo l’ingresso in casa di Miriana Trevisan i telespettatori sono impazziti per questa coppia e hanno iniziato a inviare tweets speranzosi per un eventuale ritorno di fiamma.

SERENA ENARDU E L’ENTRATA IN CASA DI MIRIANA TREVISAN PER PAGO: NESSUN COMMENTO

Ovviamente ci si aspettava che Serena Enardu, che ha dichiarato pubblicamente di essere ancora innamorata di Pago e di aspettarlo fuori dalla casa, commentasse in qualche modo. E invee Serena ha scelto ieri sera di non dire nulla sui social, anzi. Dopo la mezzanotte ha salutato tutti facendo capire che stava per andare a dormire. Ma visto che probabilmente decine e decine di persone hanno chiesto che cosa pensasse di quello che era successo nella puntata di ieri del reality, la Enardu questa mattina ha deciso di dire qualcosa su Instagram.

In attesa che suo figlio uscisse da scuola, ha deciso di spiegare che lei non commenta cose che riguardano altre persone. Ha parlato di Pago, della loro storia, pubblicamente perchè entrambi si sono messi in gioco con Temptation Island ma non ha intenzione di parlare di quello che “orbita” intorno a lui. Per questo non vuole dire quello che pensa circa l’entrata in casa di Miriana. Lo ha ribadito anche in un secondo momento quando ha chiesto ai suoi followers di non inviare domande su altre persone perchè tanto non ci saranno risposte.

Nulla da dire quindi in merito a quello che è stato un incontro ricco di emozioni, almeno per il pubblico a casa. Riuscirà davvero a non dire nulla su questo faccia a faccia dolce e romantico?