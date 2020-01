Ivan Gonzalez esce allo scoperto con Clizia Incorvaia: “Vuoi un fidanzato spagnolo?” Lei fa la vaga

Sono passate ormai due settimane dall’inizio del Grande Fratello VIP 4 ma nella casa non c’è aria d’amore! O meglio, si punta moltissimo su Clizia Incorvaia che sembra sognare un incontro speciale, alla ricerca del vero principe azzurro che potrebbe rubarle il cuore. Le ship, come si suol dire in questi casi, sono già partite e i fans del Grande Fratello VIP si dividono. C’è chi pensa che Clizia abbia una cotta per Paolo Ciavarro, e la cosa sia corrisposta, e chi invece pensa che la bella influencer sarebbe perfetta per Ivan Gonzalez e lui per lei. Ed effettivamente poche ore fa lo spagnolo, che in questi giorni non ha nascosto il suo interesse per Clizia, è uscito allo scoperto.

IVAN E CLIZIA LA PRIMA COPPIA NELLA CASA DEL GF 4? LE NEWS

La siciliana stava parlando della sua passione per la Spagna, spiegava a Zequila che le piace moltissimo la nazione. E allora Ivan ha subito colto l’occasione per dirle se le piacerebbe avere un fidanzato spagnolo. La Incorvaia fa la finta tonta, dicendo che sarà difficile incontrare un ragazzo spagnolo, prima di pensare al fidanzato, visto che lei non vive in Spagna. Ivan però le fa notare che uno spagnolo lo potrebbe incontrare a passeggio mentre è a Milano o magari a Roma, o chissà a Madrid un giorno per caso. E poi però lancia la stoccata: “O magari nella casa del GF”, frase alla quale fa eco quella di Zequila che se la ride con Clizia, abbastanza imbarazzata dalla cosa.

Al momento la Incorvaia non sembra subire il fascino dell’ex tronista di Uomini e Donne che invece ha speso negli ultimi giorni bellissime parole per la ragazza. Clizia ha spiegato che sta cercando di godersi questa esperienza mettendo al primo posto la sua bambina. Sa che deve comportarsi in un certo modo visto che la sua piccola la guarda e non vuole in nessuno modo commettere passi falsi. Ha un po’ il freno a mano tirato o semplicemente in casa non ha trovato la persona giusta per lei?

Il corteggiamento di Ivan è iniziato, vedremo cosa succederà…Al momento la prima coppia in casa non si è formata e le dinamiche iniziano a essere un tantino noiose, servirebbe un qualcosa per movimentare il tutto, non trovate?