Barbara Alberti non è in casa: lascia il Grande Fratello VIP per accertamenti medici

Ieri sera Barbara Alberti è stata protagonista di un faccia a faccia molto schietto con Alfonso Signorini durante il quale ha spiegato che non vuole più continuare a giocare. Si è però poi presa del tempo per decidere. Da qualche minuti i telespettatori che seguono la diretta del Grande Fratello VIP 4 si sono resi conto che la scrittrice non è in casa. Che fine ha fatto? La concorrente non ha ancora deciso se lasciare il gioco o continuare. A spiegare quello che sta succedendo quindi è il Grande Fratello stesso che con un comunicato stampa spiega che Barbara si è momentaneamente allontanata dalla casa per un controllo medico.

BARBARA ALBERTI ULTIME NOTIZIE: LASCIA LA CASA PER CONTROLLI MEDICI

Speriamo che la Aberti stia bene e non abbia nulla di grave. Le auguriamo quindi di tornare il prima possibile in casa per poi decidere che cosa farà.

In queste ore sui social si era molto parlato di quello che è successo ieri nella casa. Non solo per le parole della Alberti nel corso della trasmissione ma anche per il “post”. Infatti rientrati in casa, dopo la diretta, i concorrenti hanno cercato di invitare Barbara a riflettere sul da farsi, toccando anche l’aspetto economico di questa vicenda. Molte amiche le facevano notare che si rischia, con l’abbandono, di perdere tutto il cachet. Sui social quindi si è creata una discussione anche in merito alle parole della Alberti. Barbara infatti ha spiegato che ha un contratto diverso per cui se lascia avrà comunque il compenso per ogni puntata in prima serata fatta e per i giorni di permanenza.

Questa confessione è stata però interrotta dalla regia che ha cambiato inquadratura per cui non sapremo mai che piega ha preso poi il discorso…Vedremo che cosa succederà, del resto mancano solo due giorni alla nuova puntata del Grande Fratello VIP.

