Grande Fratello VIP: Barbara Alberti pronta a ritirarsi? Non vuole fare le nomination

Tragedia notturna durante la diretta del 24 gennaio 2020 del Grande Fratello VIP 4. Oramai a mezzanotte inoltrata, Alfonso Signorini ha chiesto alle donne della casa di prendere parte a delle nomination palesi da fare nella solita stanza apposita con il tavolo e le carte con i volti dei concorrenti. Tutte le concorrenti hanno iniziato facendo i loro nomi fino a quando Barbara Alberti ha deciso di interrompere la sfilza di voti con una protesta.

La scrittrice ha iniziato a lamentarsi del fatto che non si sente a suo agio a fare le nomination e che, arrivati a quel punto, preferiva non fare alcun nome e di ritirarsi dal programma. Una idea spiazzante che ha visto Alfonso Signorini fare il diavolo a quattro per cercare di far ragionare la sua concorrente.

Grande Fratello VIP: Barbara Alberti pronta a ritirarsi?

“Non riesco a percepirlo come gioco” – ha subito spiegato Barbara Alberti in collegamento dalla stanza adibita alle nomination – ” Non riesco a distinguerlo dalla vita. Io son venuta qui per fare un Grande Fratello speciale, te lo ricordo Alfonso? Ma qui avete esagerato! Nel senso che avete messo delle persone così straordinarie, così interessate a divertirsi, così sincere che anche aver votato Zequila, che è la persona di cui mi importa meno, mi ha fatto venire gli incubi. Ho quasi urlato. Non la reggo questa cosa. Sono venuta qui con dei problemi personali e a causa di ciò lì ho dimenticati tutti! Lo so che è un gioco ma io non riesco a vederlo come tale. Qui si gioca con le persone!“.

Il pensiero di Barbara Alberti continua con la sua spiazzante richiesta: “Per questo, Alfonso, ti volevo dire che io vorrei lasciare il gioco perché non lo so giocare questo gioco. Forse sono troppo infantile. […] Questa cosa mi fa star male! Non riesco ad uscire dall’idea di eliminare una persona. Anzi, sono entusiasta di essere eliminata così esco senza doverlo decidere io. […] Io sono venuta qui per sparare addosso a tutti con una colt perché pensavo di trovare persone ignobili… ma qui ci sono solo persone meravigliose, chi più e chi meno. Qui non ho più la mia pace. Nominare? Non ci penso nemmeno! Mi fa star male…“.

Dopo una rapida discussione, Alfonso Signorini ha chiesto a Barbara Alberti di pensarci alcuna qualche giorno prima di prendere una decisione così affrettata. Nel frattempo, la scrittrice è già finita al televoto con Patrick e Fernanda Lessa.

Quale sarà la decisione di Barbara Alberti? Attenderà la chiusura del televoto? Oppure lascerà il gioco prima del tempo, così come sta minacciando in diretta su Mediaset Extra (nel post puntata)?