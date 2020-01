Antonio Zequila frasi inqualificabili contro Patrick Pugliese: i telespettatori chiedono la squalifica

E’ proprio vero che i concorrenti del Grande Fratello nella casa perdono ogni contatto con il mondo e pensano di essere in una sfera, una bolla che non ha a che fare con l’esterno. Ma non è così e se è vero che si perde la percezione di essere rispesi 24 ore su 24, è anche vero che, dopo quello che è successo negli anni, e anche in questa edizione, bisognerebbe pesare davvero le parole. Protagonista di alcuni momenti davvero brutti, con frasi inqualificabili, Antonio Zequila. Pensavamo avesse fatto del suo “meglio” con le frasi offensive contro Valeria Marini ma ci sbagliavamo. Questa volta nel mirino di Zequila finisce Patrick Pugliese.

Sui social ovviamente i telespettatori, dopo aver sentito le pesantissime parole usate da Zequila verso Patrick, ne chiedono la squalifica.

Parlando con Michele Cucuzza, molto arrabbiato per essere stato nominato da Patrick, Zequila avrebbe detto: “Dagli un pugno a quel biondo lì e spaccagli il cranio”. Ma non è solo questa la frase incriminata. Infatti Zequila, parlando con Aristide e con Andrea Denver, che sorridevano felici alle sue parole, ha usato parole ancora più forti contro il suo coinquilino. Non è la prima volta del resto, che Patrick viene anche preso in giro. Michele Cuccuzza, dall’alto della sua professionalità, qualche giorno fa aveva anche commentato il giacchettino troppo stretto di Patrick, ridendo con altri sul fatto che non se ne potesse permettere un più grande.

FRASI CHOC DI ZEQUILA CONTRO PATRICK: I TELESPETTATORI CHIEDONO LA SQUALIFICA

Situazioni che lasciano davvero basiti, del resto chi segue il Live del Grande Fratello VIP 4 ha anche capito che genere di personaggio è Michele Cucuzza.

Ma torniamo alle perle regalate da Zequila, ecco un video molto esplicativo

zequila legherebbe Patrick ad un palo e tirargli le palle sui denti, sui genitali con l'amico del conduttore e mister cima che ridacchiano #gfvip pic.twitter.com/58b2On91wH — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 29, 2020

Si dirà che sono metafore è chiaro, ma perchè si dovrebbe paragonare un uomo a un martire? E perchè si dovrebbero usare delle frasi simili? Stiamo ancora cercando di capire tra l’altro, perchè il povero Patrick sia ritenuto dai “favolosi vipponi” un concorrente di serie B. Non ci sarà un po’ troppa arroganza in questa casa del Grande Fratello VIP 4, in alcuni casi anche del tutto immotivata?