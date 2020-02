Il Collegio, Chiara Adamuccio racconta perché è stata in ospedale: intervento per un tumore

Chiara Adamuccio è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione de Il Collegio, il programma di Rai 1 seguito soprattutto dai più giovani. La ragazza di diciassette anni, nelle ultime settimane, si è fatta vedere sui social network mentre era ricoverata in ospedale. Adesso è stata finalmente dimessa ed è tornata a casa ma anche voluto raccontare ai suoi fan che cosa è successo. Chiara ha fatto una serie di Instagram stories dove ha spiegato il perché del ricovero svelando che è stato dovuto a causa di un importante intervento per un tumore benigno. Ma vediamo che cosa ha raccontato la ex collegiale sul social network.

Chiara Adamuccio de Il Collegio parla dopo l’intervento per asportare il tumore

“Non è la prima volta che sono stata in ospedale sempre per lo stesso problema. Il problema si chiama osteocondroma, un tumore per fortuna benigno, situato in un punto molto raro nella parte lombale della schiena” ha così rivelato Chiara Adamuccio ai suoi followers su Instagram che per giorni e giorni hanno chiesto alla giovane di spiegare che cosa le stava succedendo. La ex protagonista de Il Collegio ha spiegato che ha dovuto fare due interventi e che durante l’ultimo controllo hanno notato che si era andato a formare di nuovo qualcosa. Chiara ha così dovuto affrontare nuovamente un intervento in cui le hanno dovuto mettere anche sei viti altrimenti sarebbe potuta rimanere ‘storta’. L’intervento è andato bene e se non lo avesse fatto avrebbe rischiato molto, così come ha raccontato la stessa salentina. Chiara Adamuccio ha anche svelato che ci sono voluti ben due anni e mezzo per capire da cosa fossero provocati quei dolori così forti.

Il Collegio, Chiara Adamuccio dimessa: è tornata a casa e ha riabbracciato Andrea

Adesso Chiara è stata finalmente dimessa ed è tornata a casa sua. Al suo fianco in questo periodo difficile c’è stato anche il suo fidanzato Andrea Bellantoni, con cui ha partecipato a Il Collegio. Il giovane ha cercato di stare quanto più vicino possibile alla sua ragazza. Adesso tutto sembra andare meglio, tant’è che Chiara Adamuccio è pure tornata tra i banchi di scuola. I suoi compagni di classe le hanno fatto anche una sorpresa per il suo rientro!