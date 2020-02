Antonella Mosetti si schiera contro la Elia dopo la crisi al GF Vip: “Va curata”

Ieri sera, lunedì 17 febbraio 2020, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. Tra i tanti argomenti dell’appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini anche il litigio tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese. Iniziato tutto per un motivo futile, le clip in diretta e la reazione del pubblico dalla parte dell’uomo hanno portato la Elia a sfogarsi contro il Grande Fratello. La concorrente è scoppiata in lacrime affermando che ‘il processo’ su di lei è tutta una questione di ascolti mentre Pugliese usa violenza verbale e fisica (il famoso spintone smentito dalla clip ma non da Antonella).

Signorini ha cercato di mettere pace affermando che non si tratta di violenza o bullismo. Certo è che la crisi di Antonella Elia in diretta televisiva al GF Vip ha fatto discutere molto il popolo del web. E tra i tanti commenti abbiamo scovato anche quelli di Antonella Mosetti che al reality ci ha anche partecipato.

Antonella Mosetti attacca Antonella Elia dopo le lacrime al GF Vip: “Una pazza”

Antonella Mosetti ha commentato il momento no di Antonella Elia sul suo profilo Instagram e non si è certo trattenuta. “Però la Elia ragazzi, a parte tutto… Va curata proprio pesantemente al centro di igiene mentale” ha detto la Mosetti sul social network. “Non si può permettere a certa gente di entrare in televisione così. Cioè io boh. Una pazza” ha continuato Antonella Mosetti dopo aver visto la crisi e le lacrime di Antonella Elia durante la dodicesima puntata del Grande Fratello Vip.

GF Vip 4, la Mosetti entra in casa per parlare con Antonella Elia dopo le parole sui social?

Le parole di Antonella Mosetti sono senz’altro parole molto forti ed importanti. Ancora non sappiamo se Alfonso Signorini deciderà di mostrare alla Elia che cosa ha detto la Mosetti nei suoi confronti. Certo che se così fosse c’è da aspettarsi un confronto diretto in casa tra le due donne. Ricordiamo, infatti, che Antonella Mosetti ed Antonella Elia hanno pure lavorato insieme e si conoscono piuttosto bene.

Non ci resta che attendere la puntata di venerdì per scoprire se Antonella Elia verrà messa al corrente delle affermazioni pesanti che la Mosetti ha fatto su di lei e, dunque, se ci sarà un confronto faccia a faccia nella casa del GF Vip.