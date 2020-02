Grande Fratello VIP 4: fra Patrick e Antonella Elia è guerra, ma chi finge di più?

Puntata particolarmente poco movimentata quella del 17 febbraio del Grande Fratello Vip 4: fra nomination, la scontatissima eliminazione di Serena Enardu e l’ingresso in casa (come concorrenti provvisorie) di tre nuove giovani coinquiline pseudo-vip, argomento centrale nella prima ora di trasmissione è stata la feroce lite scoppiata per una sciocchezza fra Antonella Elia e Patrick Rey Pugliese. Alfonso Signorini ha voluto provare a sviscerare la faccenda con un filmato che ha riassunto il momento esatto in cui i due concorrenti hanno iniziato a prendersi in antipatia.

Nel filmato vediamo Antonella Elia lamentarsi con Patrick del fatto che non si occupa delle faccende di casa; in particolare, l’ex concorrente del GF classico stava evitando di lavare le stoviglie. Antonella Elia ha provato a farglielo notare con calma ma lui si è negato. In un secondo momento è tornato al lavandino per pulirsi una tazzina di caffè facendo un po’ il verso alla showgirl. Per farsi spazio sul piano della cucina, Patrick ha leggermente spinto Antonella Elia; la donna, di contro, ha lamentato di esser stata spintonata violentemente, tanto da esser stata sbalzata ad una distanza di un metro.

Grande Fratello VIP 4: fra Patrick e Antonella Elia è guerra

Da questo momento è partita una dura guerra verbale fra i due; una guerra che ha irrimediabilmente imposto a tutti gli altri coinquilini di prendere una posizione o di provare a stare nel mezzo (come Adriana Volpe). Dopo il filmato, Signorini ha ridimensionato le accuse della Elia e, con fare bambinesco, Patrick ha dato alla donna della “Crotalo! Crotalo! Crotalo!” oltre a ribadire che è una attrice in quanto fa sceneggiate tirando in ballo falsità.

Antonella Elia non ha preso bene le prese di posizioni di entrambi ed ha puntualmente replicato. Una replica poco efficace perché all’ennesima scenetta di Patrick contro la Elia, il pubblico in studio si è speso con grandi applausi. La showgirl ha dunque compreso di essere in minoranza e di esser stata messa in mezzo ad una situazione per lei poco favorevole: cade nello sconforto e scoppia a piangere in diretta televisiva.

Dopo aver chiuso il collegamento – così da lasciare i concorrenti a cuocere nel loro stesso brodo -, Signorini torna a parlare con i concorrenti nella casa provando a stemperare la situazione con qualche parola distensiva. Ma oramai la frittata e fatta e non si può più tornare indietro. Infine, Patrick viene invitato a non fare più brutti scherzi alla Elia che resta ancora visibilmente provata dalle accuse e dagli sberleffi che si è beccata dalla fazione vicina al concorrente del GF classico.

Grande Fratello VIP 4: Patrick e Antonella Elia, chi finge di più?

Un parere illuminante (forse il primo da gennaio) arriva dalla viva voce di Pupo, opinionista del reality. Secondo lui, Antonella Elia e Patrick sono entrambi degli abilissimi esperti di come si gioca nei reality e dunque entrambi starebbero spendendo le loro carte per attirare simpatie o per mettere in cattiva luce potenziali avversari al televoto.

Patrick, del resto, è al suo terzo Grande Fratello. Antonella Elia è al suo terzo reality, dopo aver vinto L’Isola dei Famosi ed esser stata finalista a Pechino Express. Lite reale o strategia da concorrente attention whore?