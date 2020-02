Giovanni Conversano a Mattino 5: “Serena Enardu affamata di visibilità, spero che Pago si ravveda”

Ancora una volta Giovanni Conversano torna sul piccolo schermo per ribadire la sua posizione circa quello che è l’operato della sua ex fidanzata Serena Enardu. Per la serie a volte ritornano, dopo 10 anni dalla fine della loro relazione ( come è successo anche tra Licia Nunez e Imma Battaglia) anche Giovanni Conversano continua ad avere le sue idee su Serena Enardu e le manifesta in tv come ha fatto oggi nella puntata di Mattino 5. Non ha dubbi su quelle che sono le mosse fatte di Serena: lei è perennemente alla ricerca della visibilità, tutta la sua vita ruota intorno a qualcosa di mediatico. Lo ha fatto in passato iniziando dal trono di Uomini e Donne, lo ha fatto tornando a corteggiare lui, e poi ha continuato. Adesso sta facendo tutto con Pago con lo stesso schema che ha seguito, secondo la visione di Giovanni Conversano, anche con lui in passato.

LE PAROLE DI GIOVANNI CONVERSANO A MATTINO 5 SU PAGO E SERENA

“Io spero che il buon Pago si ravveda” ha dichiarato Giovanni Conversano nella puntata di Mattino Cinque in onda oggi 17 febbraio 2020 rispondendo alle domande di Federica Panicucci. “Io non so come sia riuscita a circuirlo in questo modo, gliene ha fatte di ogni, lo ha tradito ed è evidente, viste le dichiarazioni…” ha detto Giovanni Conversano dicendo che Pago sarebbe una sorta di ultima spiaggia.

“Nessun uomo in Italia avrebbe il coraggio di avvicinarsi più a lei, preferirei sapere che si siano messi d’accordo, che si siano accordati per lavorare. Gli auguro di continuare nella casa del Grande Fratello il loro percorso ma i presupposti non sono i migliori” ha detto Conversano augurandosi che Pago sia d’accordo con le decisioni di Serena perchè altrimenti non riuscirebbe davvero a darsi una spiegazione delle scelte del cantante.

Giovanni ha anche ricordato che Serena, dopo averlo lasciato tramite giornali accusandolo di un tradimento, decise di trasferirsi a Lecce dove ha vissuto per due anni con la speranza che tra di loro sarebbe tornato il sereno. Ma invece Giovanni aveva voltato pagina e non aveva nessuna intenzione di inseguirla come lei forse si augurava.