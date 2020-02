Giovanni Conversano contro Serena Enardu al GF Vip 4: “La caratteristica della corna è indelebile”

Ieri sera, lunedì 10 febbraio 2020, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. Serena Enardu è ormai una delle protagoniste indiscusse della casa più spiata d’Italia soprattutto dopo il ritrovato equilibrio con il suo Pago. Nella diretta di ieri però Pago e Serena hanno avuto modo incontrare il fratello del cantautore che si è schierato contro la Enardu. L’incontro e le parole del fratello di Pago e le risposte di Serena hanno fatto agitare il concorrente del GF Vip 4 ma pare proprio che il fratello di Pago non sia assolutamente l’unico ad andare contro Serena. Anche Giovanni Conversano ha voluto dire la sua con una serie di ig stories.

GF Vip 4, Giovanni Conversano commenta Serena Enardu e parla di corna e famiglia

Per chi non lo sapesse, Giovanni Conversano è l’ex di Serena Enardu. Loro si sono conosciuti grazie a Uomini e Donne ma la loro relazione è terminata già da diversi anni. Nonostante tutto però, Conversano pare avere sempre qualcosa da dire sulla sua ex. Non è la prima volta che l’ex tronista commenta quello che Serena Enardu fa o non fa ma andiamo a vedere che cosa ha detto questa volta sui social network. “La caratteristica delle corna è indelebile: a chi si è attaccata una volta rimane per sempre. Le corna sono la medicina per gli inguaribili romantici” sono state le parole di Giovanni Conversano per la concorrente del Grande Fratello Vip.

Giovanni Conversano: frecciatine a Serena Enardu durante la diretta del GF Vip 4

“Segui sempre le tre R: rispetto per te stesso, rispetto per gli altri, responsabilità per le tue azioni. Non contare ogni giorno che passa per ciò che raccogli, ma contalo per ciò che semini” ha continuato Giovanni Conversano sui social network. “La famiglia non si tocca… Ovviamente per chi ha un’idea di cosa sia la famiglia” ha poi punzecchiato Conversano proprio mentre in casa è entrato il fratello di Pago.

Le frecciatine social di Giovanni Conversano alla sua ex Serena Enardu continuano, dunque. Chissà se Alfonso Signorini mostrerà le parole dell’uomo alla concorrente del GF Vip 4 durante la prossima puntata del reality show di Canale 5.