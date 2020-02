Grande Fratello VIP 4 i nominati dopo una dodicesima puntata turbolenta

Che gran caos nella prima parte della puntata del Grande Fratello VIP 4. I nervi iniziano a non reggere dopo un mese e dieci giorni dall’inizio del reality di Canale 5 e le accuse rivolte, soprattutto se infondate, possono provocare reazioni inaspettate. Nella dodicesima puntata del Grande Fratello VIP, che si è chiusa con la scelta dei due nominati, è successo di tutto ma soprattutto la protagonista della prima parte del programma, è stata Antonella Elia capace in settimana di mettere zizzania come nessuno. E se è anche vero che la Elia avrà le sue fragilità, è altrettanto vero che alla lunga stanca. Perchè non puoi accusare Patrick di “averti spintonato e spostato di oltre un metro” quando non è assolutamente vero. Non puoi sparlare alle spalle di tutti e cambiare idea sui tuoi compagni come cambi le mutande in una giornata, per dirla in modo colorito. Insomma la Elia, che ha accusato tutti di prendersela con lei per un processo mediatico che doveva servire solo a fare ascolti, dovrebbe farsi un piccolo esame di coscienza e rendersi anche conto di quello che ha fatto.

Tutto questo discorso per dire che ieri sera, molti dei concorrenti, avrebbero certamente votato la Elia che però era miracolosamente, tra gli immuni per cui alla fine, si è scansata la nomination anche questa volta. Belli erano i tempi quando il preferito della casa era solo uno e non c’erano ennemila immuni…

GRANDE FRATELLO VIP I NOMINATI DELLA DODICESIMA PUNTATA 17 FEBBRAIO 2020

Alla fine quindi i concorrenti sono stati costretti a scegliere tra i pochi rimasti votabili e ha pagarne le conseguenze, nel primo giro di nomination palesi, è stata Licia, la più votata dal gruppo. Insieme a lei diversi voti anche per Pago che, a detta di tutti, con l’ingresso di Serena in casa è cambiato diventando una persona diversa, una persona che non è piaciuta a molti. E alla fine in nomination ci va proprio il cantante. Signorini inoltre rivela che nella puntata di venerdì ci sarà realmente una eliminazione non succederà come nelle settimane passate che si vota per scegliere chi far restare! Uno tra Pago e Licia uscirà e qualcosa ci dice che stavolta toccherà al cantante ricongiungersi con la sua Serena…