Tra Adriana Volpe e Denver sguardi infuocati, Zequila benedice gli ormoni mentre il pubblico si divide

La messa in onda del day time del Grande Fratello VIP 4 di oggi ha scatenato il fans del reality che si erano persi i momenti di avvicinamento, causa prova, tra Andrea Denver e Adriana Volpe. Il bel modello ha messo in chiaro di essere fidanzato, nonostante abbia un grande debole per la Volpe. Adriana non ha bisogno di dire nulla, essendo sposata e innamoratissima di suo marito. Sta di fatto però che le immagini mandate in onda oggi, hanno scatenato i fans del GF che, come spesso accade in questi casi, si dividono. C’è chi pensa che tra Adriana e Denver ci sia solo una bella amicizia, che si giochi sulla questione del feeling, ma c’è anche chi fa notare che alcuni atteggiamenti, sono comunque poco convenienti per una donna sposata e mamma di una bambina.

ADRIANA VOLPE E ANDREA DENVER: UN FEELING CHE DIVIDE, SI ESAGERA?

E se questa è la percezione che si ha a casa, anche all’interno c’è chi nota che forse c’è qualcosa di più. A parlare di questo strano rapporto è Antonio Zequila che non può fare a meno di notare come tra la Volpe e Denver ci sia uno strano feeling, nel day time ha parlato di ormoni in subbuglio. E a lasciarsi prendere dalle questioni ormonali non sono solo maschili ma anche femminili!

Come detto in precedenza, sui social si fa anche dell’ironia in merito a questo strano rapporto che c’è tra Andrea Denver, lanciatissimo verso Adriana ( ha forse fatto qualche toccatina di troppo e qualche sguardo troppo provocante, non così amichevole). E che gli autori ci abbiano anche giocato su è chiaro, visto che hanno selezionato proprio Adriana e Denver per il calendario da fare insieme. I due di certo non si sono tirati indietro, anzi…

E c’è anche qualcuno che fa già il tifo per questa “nuova coppia”:

“Mi spiace perché non amo shippare gente sposata. Però, quando ho visto Adriana con suo marito due puntate fa, non ho percepito un’affinità esagerata. E mi duole ammetterlo ma Denver é pazzo di lei, e lei a me sembra mascherare con lo scherzo una vera attrazione. Belli #gfvip ” scrive una fans del reality su Twitter.