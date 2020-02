Al Grande Fratello VIP si parlerà del coronavirus: un infettivologo nella casa per rispondere alle domande

Non è successo spesso che i concorrenti del Grande Fratello fossero informati di quanto accadeva fuori dalla casa. Ma quando succede qualcosa di così importante, come purtroppo sta accadendo in questi giorni in Italia, è evidente che i concorrenti debbano essere informati in merito alle ultime notizie. E così questa sera nella casa del Grande Fratello VIP 4 si parlerà dell’emergenza coronavirus. Per evitare di fare cattiva informazione e di portare il panico nella casa, tra i concorrenti che potrebbero avere molte domande da fare, a parlare di quanto sta succedendo, sarà un infettivologo che insieme a Signorini racconterà ai VIP quelle che sono le news dal mondo esterno.

L’emergenza coronavirus sta creando situazioni sicuramente nuove anche per il mondo della televisione. Pensiamo anche al fatto che molti dei programmi registrati negli studi di Milano non hanno e non avranno nelle prossime ore il pubblico in studio, e si eviterà anche avere ospiti se non strettamente necessario. Il GF VIP come ben saprete, è in diretta da Roma per cui al momento, lo studio sarà ancora travolto dal calore del pubblico.

NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 4 ENTRA IL CORONAVIRUS

Ecco il comunicato ufficiale dalle pagine social del GF VIP

Grande Fratello ha deciso di comunicare ai concorrenti quanto sta accadendo in merito al caso “Coronavirus”.

Alfonso Signorini, accompagnato dall’infettivologo Alessandro D’Avino, entrerà nella Casa di “Gf Vip” per fornire loro tutte le informazioni e rispondere alle domande che gli inquilini del loft di Cinecittà vorranno fargli. #GFVIP

Nella puntata di questa sera però ci sarà spazio anche per altro. E’ molto atteso infatti dal pubblico a casa il provvedimento disciplinare che dovrebbe riguardare Clizia Incorvaia. Lei al momento è ignara di tutto tanto che questo pomeriggio, parlando con Patrick si chiedeva se magari sui social anche per lei avessero fatto un qualche remix delle frasi che ha urlato contro Denver…