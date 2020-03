GF VIP 4 i nominati del 2 marzo 2020: tre concorrenti al televoto

Che cosa è successo nella parte finale della puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda il 2 marzo 2020? Come sempre c’è stato spazio per le nomination e magari non tutti i telespettatori hanno avuto modo di resistere passata la mezzanotte, per seguire questo momento. Nella puntata del 2 marzo del GF VIP non ci sono stati i preferiti nella casa. La prima ad andare al televoto è stata Asia, che è risultata la meno votata nel voto della settimana dal pubblico. Le donne della casa poi sono state chiamate a raccolta mentre i maschietti ne hanno dovuta salvare una per volta. I concorrenti, in ordine alfabetico, hanno quindi iniziato a fare le loro scelte. Da Sossio che ha salvato Valeria Marini passando per Andrea Denver che ha salvato Paola di Benedetto, probabilmente la scelta meno comprensibile è stata quella di Aristide. Ci si aspettava che salvasse Antonella Elia e invece Mummy ha spiegato di aver un rapporto speciale, ormai da settimane, con Licia e per questo ha salvato lei. Alla fine l’Elia è stata salvata da Zequila. A non essere invece salvata da nessuno è stata Sara che è la seconda concorrente a finire in nomination nel corso della puntata del 2 marzo 2020.

GRANDE FRATELLO VIP 4 I NOMINATI DEL 2 MARZO 2020

Ricapitolando quindi, al televoto sono arrivate Asia e Sara, che si sfidano anche questa settimana ma non sono da sole. I concorrenti hanno poi dovuto scegliere un maschio da mandare al televoto e il nome fatto, in maggioranza, è quello di Fabio Testi che ha chiesto in modo esplicito di essere votato perchè stanco di stare in casa ma soprattutto desideroso di avere costanti notizie da parte di suo figlio che vive in Cina.

Fabio Testi ha lanciato un appello anche al pubblico e immaginiamo che la prossima settimana sarà proprio lui a lasciare la casa a meno che non ci siano clamorose sorprese!