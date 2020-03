Il Grande Fratello VIP 4 sfratta Chi vuol essere milionario e scappa da Montalbano

Nuovi cambiamenti di palinsesto in vista per Mediaset e per Canale 5 che proprio non riesce a trovare la quadratura del cerchio ( basti pensare che questa sera in prime time andrà in onda 50 sfumature di Nero e giovedì sera rivedremo per la ennemillesima volta Il diavolo veste Prada). Una programmazione allo sbando che continua a subire nuove variazioni. Ad esempio, questa settimana, il Grande Fratello VIP 4 dovrebbe andare in onda anche al mercoledì sera. Sulle pagine social infatti, pochissimi minuti fa è comparsa l’immagine che apre questo nostro articolo e che, come vedrete, lascia intendere che il Grande Fratello VIP 4 con la sua 16esima puntata, tornerò in onda al mercoledì sera. Un cambiamento che però sembra non essere ancora stato ufficializzato visto che nella Guida Tv Mediaset, per il 4 marzo 2020 è prevista ancora la messa in onda di Chi vuol essere milionario.

E il motivo è semplice: il Grande Fratello VIP 4 andrà in onda al mercoledì sera ma solo dalla prossima settimana quando, per scappare dal Commissario Montalbano, si trasferisce appunto, al mercoledì sera.

IL GRANDE FRATELLO VIP 4 AL MERCOLEDI’ SERA?

Sembrerebbe proprio che mercoledì sera andrà in onda la nuova puntata del Grande Fratello VIP e che non ci sarà spazio invece per Chi vuol essere milionario.

Come vedrete il 4 marzo andrà in onda Chi vuol essere milionario ed è corretto in quando il cambiamento al mercoledì sera arriverà solo dalla prossima settimana. Come saprete lunedì 9 marzo 2020 tornerà in onda Il commissario Montalbano e a quanto pare, in quel di Mediaset non se la sentono di rischiare per cui il GF VIP torna tra dieci giorni con la puntata in onda l’11 marzo 2020.

Probabilmente quindi, almeno per queste due settimane durante le quali il Commissario Montalbano andrà in onda in prime time al lunedì, il GF cambia giorno. Mediaset non rischia, si tiene stretto il reality nonostante gli ascolti non siano troppo esaltanti ma i 3,6 milioni di spettatori incassati ieri sera fanno ben sperare e, visti i risultati recenti, sono anche molto molto apprezzati dalla rete.

Facciamo notare che invece, Barbara d’Urso, è andata sempre in onda anche contro Montalbano con i suoi programmi. E diamo a Cesare quel che è di Cesare.