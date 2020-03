Antonella Elia fuori controllo: “Mi hai dato due pugni nei reni”, Valeria Marini chiede rispetto

E’ ormai davvero evidente che Antonella Elia abbia perso la percezione di quella che è la realtà perchè arrivare a parlare di “due pugni nei reni” è davvero troppo troppo eccessivo. La prima volta lo ha fatto con Patrick accusandolo di averla spostata di oltre un metro, la seconda volta ha spintonato la Marini ma era stata provocata quindi anche in questo caso tutto finisce tarallucci e vino…E oggi ancora un’altra scena che merita di essere rivista si, ma che non avremmo mai voluto vedere. Valeria Marini è stata accusata di averle dato due pugni nei reni, due pugni nella schiena. Si vede chiaramente dal video, pubblicato tra l’altro anche sulle pagine social del Grande Fratello VIP 4 che non esiste nessun pugno ( vi riproponiamo anche le immagini perchè è giusto che a casa chi non ha visto la diretta veda la scena per comprendere quello di cui si parla).

Mentre Valeria era nei pressi del lavandino, l’Elia è arrivata insinuandosi e andando a calpestare i piedi della Marini che le ha chiesto di stare attenta. Da qui è partita l’invettiva della Elia che ha iniziato ad accusarla di averle dato due pugni nei reni.

ANTONELLA ELIA FUORI CONTROLLO ACCUSA LA MARINI: DUE PUGNI NEI RENI

Come poterete vedere dal video, la Marini, con un dito, forse con due, sfiora la schiena dalla Elia. E questa è la sua reazione:

Valeria ha cercato di non rispondere, invitata anche dagli altri ragazzi ad andare oltre. Ma di fronte alle continue accuse della Elia non ha saputo zittirsi e ha sbottato. “Non sei nessuno per offendere le persone” ha ricordato la Marini contro la Elia che ancora una volta, tra l’altro, ha accusato qualcuno di averle usato violenza. Non le è servito a quanto pare a nulla il video con Patrick, che aveva dimostrato che mentisse.

“La tua presenza qui dentro è una offesa al pubblico” ha fatto notare Valeria che ha sottolineato come Antonella sia stata capace di litigare anche con Adriana e Licia, che erano due sue amiche.