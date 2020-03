Il Grande Fratello VIP 4 torna mercoledì sera: Signorini da Milano, tutte le novità

In queste ore ci siamo chiesti quanto sia giusto che lo spettacolo continui e siamo giunti a una riflessione che vogliamo condividere con voi, prima della nuova puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda mercoledì sera. Se da un lato è vero che lo show deve continuare, anche perchè serve leggerezza in un palinsesto sempre più ricco di notizie relative all’emergenza che stiamo vivendo, è anche vero che i concorrenti del GF VIP non hanno la minima percezione di quello che sta succedendo fuori. E’ vero sono stati informati, probabilmente in confessionale viene dato loro modo di mettersi in contatto con i propri cari. Quello che però vogliamo dire è che si, lo spettacolo deve continuare ma forse i concorrenti dovrebbero poter decidere liberamente, senza obbligo di varie penali, se restare in gioco oppure tornare a casa, in una situazione molto difficile e complessa, nettamente peggiorata rispetto a quello che succedeva lunedì scorso, quando il reality andava in onda.

Detto questo, lo show continua e per il GF VIP ci saranno grandi cambiamenti.

GRANDE FRATELLO VIP 4: COME SI CAMBIA A CAUSA DEL CORONAVIRUS

–Alfonso Signorini, residente in Lombardia, resta nella regione e conduce il programma dallo studio di Milano. Precisamente dovrebbe aver modo di prendere il posto di Chiambretti, usando lo studio di CR4-La repubblica delle donne che, come saprete, non andrà più in onda almeno per due settimane.

–I due opinionisti potrebbero essere collegati con lo studio ma non saranno presenti in puntata. Pupo risiede in Toscana, Wanda Nara al momento si trova in Francia e immaginiamo che i suoi movimenti, anche considerato il fatto che debba passare da Francia a Italia, non siano molto semplici.

-Il concorrente uscito dalla casa del Grande Fratello VIP 4 non entrerà in studio, o almeno non sarà nello studio di Milano. Difficile pensare che lo studio romano venga aperto solo per questo motivo. Potrebbe magari esser portato altrove, in uno studio più piccolo ma di certo questo si definirà successivamente.

-Nella casa del Grande Fratello VIP non ci saranno sorprese, almeno nessun contatto con l’esterno. I concorrenti potrebbero vedere i loro cari in video, con delle sorprese diverse.

-Nello studio milanese del Grande Fratello VIP potrebbero arrivare i concorrenti residenti in Lombardia ma sarà comunque difficile visto che gli spostamenti devono essere limitati e i personaggi del mondo della tv dovrebbero dare l’esempio.