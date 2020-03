Stasera il Serale di Amici 19: lo show continua ma non sarà semplice

Domani quando parleremo di quello che è successo nella puntata di Amici 19 in onda il 13 marzo 2020 dovremo per forza essere meno indulgenti. Il tempo delle critiche è passato e perdoneremo anche qualche stonatura di troppo. Non sarà semplice per tutta la squadra di Amici andare in onda oggi, in mezzo al caos totale di una Italia che in silenzio resta in casa. Eppure per qualcuno, lo show deve continuare e Maria de Filippi proverà a portare una ventata di leggerezza con il talent. Ma di certo non sarà semplice sorridere, scherzare, con la paura che un gesto sbagliato possa mettere a rischio, magari proprio i ragazzi.

THE SHOW MUST GO ON: STASERA AMICI 19 VA IN ONDA

E si cambierà tantissimo rispetto alla passata settimana perchè da venerdì scorso a oggi, di cose ne sono cambiate.

La passata settimana c’era tutto un altro clima. E’ vero non c’era il pubblico ma si andava avanti tra strette di mano, duetti, incontri, coreografie. Oggi tutto cambia perchè “distanti ma vicini” è meglio. Oggi si cambia perchè quel passo a due non sarà più possibile, perchè non si potrà esultare con un abbraccio dato al proprio amico, perchè anche Maria dovrà stare lontana dai suoi ragazzi, da chi dovrà lasciare lo studio alla fine della puntata.

E dietro le telecamere vedremo gli operatori in mascherina, i microfonisti, gli autori. Tutti a fare il loro lavoro perchè lo show deve continuare ma con l’incubo del contagio perchè il nemico invisibile è davvero ovunque.

E i ragazzi, al momento protetti nel loro baco, le casette di Amici, sanno quanto sta succedendo fuori. Sono stati rassicurati anche loro, come succede per i concorrenti del GF dai parenti che li hanno incoraggiati ad andare avanti per realizzare il loro sogno. Ma di certo, l’umore non è quello di chi può alzare al cielo quella coppa felice. Non ci saranno applausi, i sorrisi daranno di circostanza. Le luci si accenderanno ma si spegneranno ancora più rapidamente verso una realtà, là fuori, che probabilmente ancora non immaginano.

Oggi il nostro è un grazie a chi va avanti, perchè si è di esempio anche in queste cose. Con la speranza che tutti, dai ragazzi all’ultima truccatrice, siano al sicuro, non rischino nulla. Perchè la salute, deve venire prima dello spettacolo.