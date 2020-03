Litigata super trash tra Sossio e Teresanna al Gf VIP: tutta colpa della depilazione

Nella casa del Grande Fratello VIP 4 in queste ultime ore si passa dalla meditazione, al padre nostro in giardino, alle lacrime alle litigate super trash. Il messaggio dato da Alfonso Signorini che ha comunicato le ultime notizie sul coronavirus ha portato un po’ di malumore e preoccupazione in casa ma non è servito a placare gli animi. Pochi minuti fa nella casa del GF VIP c’è stata una bruttissima lite che ha visto protagonisti Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. Diciamo brutta perchè i toni si sono alzati e il motivo della litigata era davvero molto molto futile. Sossio aveva lasciato i suoi peli ovunque, secondo Teresanna, sporcando senza poi pulire. I due, che si punzecchiano a vicenda dai tempi dello scherzo mal riuscito di notte, si sono affrontati pochi minuti fa tra casa e giardino.

Tutto è iniziato dal ritrovamento sospetto, di peli nel bagno dove, pare che Sossio si fosse depilato. Teresanna pulendo ha iniziato a scherzare, ma neppure troppo, con Antonio Zequila, facendo notare che bisognerebbe avere rispetto e non pensare che la casa sia un albergo.

“Si sente offeso perchè si sente richiamato perchè per l’ennesima volta si è depilato sul tavolo” ha detto urlando Teresanna che avrebbe voluto evitare il litigio ma che non ha resistito e ha scelto di rispondere a Sossio a tono. “Tutti pensano la stessa cosa ma nessuno te lo dice” ha urlato Teresanna da dentro la casa mentre Sossio era in giardino. “Sei uno scorretto, uno che si depila sui tavoli è uno scorretto” ha detto Teresanna mentre Sossio continuava a dire che non era vero. “Non sai come funziona il rasoio i peli vanno dentro, può cadere qualcosa” ha detto Sossio. Una litigata davvero surreale in questo momento.

I ragazzi come potrete vedere dal video, hanno cercato di evitare che Teresanna e Sossio continuassero a litigare ma non è servito a nulla.

SOSSIO E TERESANNA LITIGATA SUPER TRASH: ECCO IL VIDEO

Il video del litigio

Continuiamo a chiederci quanto sia giusto lasciare i concorrenti in casa al GF VIP mentre fuori succede quello che tutti sapete. Il nervosismo è già tanto in casa e con la preoccupazione per quello che succede fuori, cresce ancora di più.