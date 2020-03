Amici 19, Valentin parla dopo l’abbandono e la Titova lo appoggia: Maria si sbagliava?

L’ultima puntata andata in onda del Serale di Amici 19 è stata davvero ricca di colpi di scena, oltre che di litigi e caos. La decisione di abbandonare il programma di Canale 5 da parte del ballerino Valentin Alexandru ha fatto parlare e non poco. Ma ad aprire le polemiche sono state soprattutto le parole della conduttrice Maria De Filippi. La padrona di casa ha avuto un atteggiamento molto particolare con Valentin e diverso rispetto a quello che ha dimostrato con altri concorrenti che hanno ‘minacciato’ di lasciare il talent show.

La De Filippi aveva anche affermato che Valentin non si comportava bene durante le lezioni di danza con la maestra Natalia Titova. Non sono mancate nemmeno allusioni riguardo al gossip con Francesca Tocca ma adesso a parlare è proprio l’ex ballerino di Amici 19.

Valentin parla dopo la decisione presa ad Amici 19: “Ho imparato una lezione di vita”

Valentin Alexandru ha finalmente rotto il silenzio dopo la decisione di abbandonare Amici di Maria De Filippi in una puntata complicata. “Nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare” ha scritto il ballerino di latino americano sul suo profilo Instagram. “Ho imparato una lezione di vita , sono arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta e ho conquistato il piu grande premio …. IL CUORE DELLA GENTE” ha concluso Valentin Alexandru sul social network. E alle sue parole, l’ex concorrente di Amici 19, ha voluto anche aggiungere il video di quanto successo durante l’ultimo appuntamento del Serale andato in onda.

Amici 19, Valentin rompe il silenzio: la maestra Titova e Francesca Tocca reagiscono

Le parole social del danzatore del talent show condotto da Maria De Filippi non sono passate certo inosservate. Il post pubblicato su Instagram ha raccolto tantissimi commenti di sostegno in pochi minuti. E quel che è certo è che non solo i fan di Amici 19 hanno reagito al silenzio finalmente rotto di Valentin Alexandru. E’ difficile non notare, infatti, tra i tantissimi commenti presenti sotto il post del ballerino, un cuoricino lasciato direttamente dalla professionista Francesca Tocca dopo tutti i gossip sul presunto flirt. Tra i like spicca invece quello della maestra Natalia Titova. Eppure Maria De Filippi ha affermato che Valentin non si comportava molto bene a lezione con lei, arrivando pure a correggerla. Forse la Titova non è così arrabbiata come la conduttrice di Amici 19 aveva fatto intuire ai telespettatori?