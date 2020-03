GF Vip 4, chi sono i nominati della diciassettesima puntata: tre donne al televoto

Che puntata la diciassettesima del Grande Fratello Vip! Tra litigi vari ed eventuali, tra eliminazioni e primo finalista, ci sono state anche, ovviamente, le nuove nomination. Come hanno votato i nostri vipponi e come mai hanno deciso di nominare proprio determinati compagni di avventura al reality show di Canale 5? Vediamolo subito. E’ stata Fernanda Lessa la prima a fare la sua nomination votando Sara Soldati. Paola Di Benedetto ha nominato Licia Nunez come ormai di consueto, Paola ha detto anche in puntata che secondo lei Licia ha un po’ studiato il suo percorso al GF Vip. Patrick Ray Pugliese ha invece nominato Antonella Elia nonostante le ‘questioni di gelosia’ avute in settimana anche per via della Marini.

GF Vip 4, i nuovi nominati: chi ha votato chi e per quale motivo

Andrea Denver ha nominato Fernanda Lessa, Sara Soldati ha ricambiato la nomination a Fernanda Lessa. Paolo Ciavarro ha nominato invece Antonella Elia. Antonella Elia ha fatto il nome di Licia Nunez e c’era sicuramente da aspettarselo visto che le due hanno battibeccato anche nel corso della diretta. Aristide Malnati ha nominato Fernanda Lessa. Licia Nunez ha ovviamente nominato Antonella Elia dopo che aveva pure affermato che sperava che fosse proprio lei a lasciare la casa visto che era già al televoto.

Adriana Volpe ha nominato Antonio Zequila e anche qui non è una sorpresa visto che dopo l’annuncio del flirt (inesistente secondo Adriana) da parte di Antonio, la Volpe ha voluto chiudere i rapporti. Antonio Zequila ha invece nominato Sara Soldati dopo che inizialmente sembrava cotto della giovane ragazza. Teresanna Pugliese ha fatto il nome di Antonella Elia, anche tra di loro non sono mancati gli scontri. Sossio Aruta ha invece nominato Licia Nunez.

GF Vip 4, nomination: Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez al televoto

Dritte al televoto sono quindi andate: Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Tre donne in nomination, tre donne decisamente diversa tra di loro, in particolar modo a livello di carattere. Tre donne che sicuramente sono state importanti per questa quarta edizione del GF Vip. Antonella Elia ha già passato una nomination e lei stessa non si aspettava un risultato positivo, riuscirà a rimanere ancora nella casa? Pure Fernanda ha superato diverse nomination ma che cosa ne pensa il pubblico dopo le polemiche dei riti? Licia Nunez ha invece più volte dichiarato di voler arrivare fino alla fine del reality show, ce la farà?