Grande Fratello VIP 4: Valeria Marini eliminata perché “troppo famosa”?

Si stringe il cerchio attorno alla casa del Grande Fratello VIP 4. I quindici concorrenti rimasti a casa sono stati ridotti a tredici nella puntata del 18 marzo 2020. Si è dunque consumata una puntata con una doppia eliminazione; probabilmente la prima di una serie visto che il numero dei concorrenti è ancora troppo ampio e le puntate ancora disponibili sono molto poche.

Oltre alla eliminazione messa a segno del televoto settimanale (è uscito Fabio Testi), nel corso della puntata è stata sbattuta fuori dalla porta rossa anche Valeria Marini attraverso un televoto flash che ha visto in sfida quattro concorrenti (la Marini ma anche Sossio Aruta, Teresanna Pugliese e Licia Nunez). Annunciata la sua eliminazione, la veterana showgirl si è detta poco sorpresa del risultato del televoto, ha salutato alcuni dei concorrenti ed ha abbandonato la casa. Evidentemente si era già data una spiegazione…

Grande Fratello VIP 4: Valeria Marini spiega perché è stata eliminata

Una volta entrata in studio, Valeria Marini si è accomodata sullo sgabello ed ha iniziato la sua intervista con Alfonso Signorini (che si trovava in collegamento da Cologno Monzese). Giustamente la prima cosa che il giornalista ha chiesto all’eliminata è stata se si aspettava la sua esclusione e cosa potrebbe averla provocata.

“Ti dico: io con il televoto ho da sempre un rapporto stranissimo” – spiega Valeria Marini – “Perché ogni volta che vado al televoto, ed è successo altre volte, la gente mi vota per eliminarmi. Vediamo il lato positivo? Quando ho visto che andavo io al televoto, mi son detta: esco io! Ne ero sicura. Perché? Questo è un mio modo di pensare e credo che corrisponda abbastanza alla verità: più sei famoso e più la gente ti vota per l’eliminazione. E penso che la stessa cosa sia successa anche per Rita Rusic. Eh, funziona così!“.

Le motivazioni di Valeria Marini seppur molto sentite, in realtà, soprattutto in questo caso, sono totalmente senza senso. Oramai da svariati anni, Mediaset ha adottato un sistema di voto totalmente diverso: non si vota più per eliminare qualcuno ma al contrario per salvarlo. E Valeria Marini ha ricevuto il numero inferiore di preferenze su una rosa di quattro concorrenti.