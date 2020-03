Grande Fratello VIP 4: il primo finalista è… – VIDEO

Come già vi avevamo anticipato, il Grande Fratello VIP 4 ha deciso di chiudere con alcune settimane in anticipo a causa dell’emergenza Coronavirus che da alcune settimane ha messo in quarantena l’intero Paese. Le cifre continuano ad essere sempre più importanti e l’apprensione dei concorrenti costretti è palpabile visto che sono costretti ed essere rinchiusi nel set di Cinecittà senza grossi contatti con l’esterno.

Come già detto, il programma riduce le sue puntate e dunque è costretta a tagliare corto: nella puntata del 18 marzo 2020, infatti, Alfonso Signorini ha messo a segno una doppia eliminazione e persino l’elezione del primo finalista ufficiale del Grande Fratello VIP 4.

Grande Fratello VIP 4: il primo finalista

Come è stato eletto il primo finalista? Grazie ad una catena di salvataggi e ad un televoto flash organizzato all’insaputa dei concorrenti nella casa. Dopo l’eliminazione di Fabio Testi dal primo televoto, ad Antonella Elia e Adriana Volpe è stato chiesto si decidere un concorrente da salvare che a sua volte avrebbe fatto partire una catena di salvataggi. Le due donne hanno salvato Andrea Denver, che ha sua volta a salvato Aristide Malnati e così via. Gli ultimi due non salvati sono stati Sossio Aruta e Teresanna Pugliese. A loro è stato chiesto di scegliere altri due nomi fra tutti quelli salvi: Valeria Marini e Licia Nunez. Ai quattro è stato detto che sarebbero finiti in un nuovo televoto eliminatorio. E invece…

Sossio si è appena guadagnato un biglietto di sola andata per la FINALE di #GFVIP! 😎 Publiée par Grande Fratello sur Mercredi 18 mars 2020

Il televoto in questione era sì eliminatorio ma, al tempo stesso, anche in grado di eleggere il primo finalista. La meno gradita fra i quattro, la vamp Valeria Marini, è stata eliminata; il più amato, Sossio Aruta, è stato eletto primo finalista.

Ma se due vanno via e uno è già finalista, altri concorrenti devono guadagnarsi l’accesso all’ultimo appuntamento scampando l’ennesimo televoto. Questa settimana rischiano l’eliminazione attraverso il televoto settimanale ben tre donne: Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez.

In attesa di sapere chi dovrà varcare la porta rossa, sembra ancora un grande enigma la data esatta della finale del Grande Fratello VIP 4? Si è parlato genericamente dei “primi giorni di aprile”. Mercoledì primo aprile o mercoledì otto aprile?