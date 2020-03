Grande Fratello Vip 4, scontro pacifico tra Sossio e Zequila: “Due leoni in una gabbia”

Ormai lo abbiamo capito tutti, Sossio Aruta e Antonio Zequila sono i due leader indiscussi di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip. Poche ore fa, i due concorrenti della casa più spiata d’Italia, si sono scontrati in una divertente discussione in cui sono intervenuti poi anche Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese ad incrementare la sfida tra i due maschi alfa di questo GF Vip 4. Sossio pensa di essere molto più modesto ed umile rispetto all’ego di Zequila nonostante la carriera sportiva di Aruta. Secondo l’ex protagonista di Uomini e Donne, Antonio appena va in difficoltà cerca di vantarsi con tutto ciò che ha fatto nella sua vita lavorativa e di spettacolo.

Sossio e Zequila si confrontano al Grande Fratello Vip 4: cosa è successo tra i due leader

Sossio Aruta, Antonio Zequila, Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro hanno ricordato alcuni momenti caratterizzanti dei due leader della casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti si sono aperti quindi ad un confronto pacifico, a tratti divertente. Aruta pare irritato quanto Zequila cerca di mostrare la sua intelligenza, lo dice Patrick. E secondo Pugliese, Antonio sembra comportarsi così anche apposta per umiliare Sossio. Per questo motivo il calciatore si infastidisce. Entrambi vogliono essere i leader di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip, è molto chiaro e lo hanno capito pure gli altri concorrenti della casa. “Vedo uno scontro, una ruggine dovuta alla supremazia. Sono due leoni in una gabbia e questo uno a uno porta Zequila a sentire il fiato sul collo di Re Leone (Sossio)” ha così affermato Patrick durante il confronto.

Sossio Aruta e Antonio Zequila sono i leader del GF Vip 4 ma chi avrà la meglio?

Quel che è certo è che Sossio Aruta è il primo finalista del Grande Fratello Vip mentre il destino di Antonio Zequila all’interno della casa più spiata d’Italia è ancora incerto. Se però anche Zequila dovesse riuscire a restare ancora all’interno del reality show di Canale 5, tra lui e Sossio ci sarebbe il vero e proprio scontro finale. Chi è il vero leader tra Antonio Zequila e Sossio Aruta?