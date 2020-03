Antonio Zequila, proposta di matrimonio a sorpresa al Grande Fratello Vip 4

Ieri, mercoledì 18 marzo, è andata in onda, in prima serata su Canale 5, la diciassettesima puntata del Grande Fratello Vip 4. Una puntata ricca di colpi di scena e di emozioni diverse. Ma a proposito di emozioni… Antonio Zequila è stato il protagonista di una meravigliosa sorpresa di una donna misteriosa ma, ha sua volta, ha ricambiato con una sorpresa ancora più grande. Il concorrente del reality show aveva svelato di pensare ancora ad una sua ex, Marina. La donna ha allora deciso di scrivere una lettera ad Antonio che è stata poi mostrata in diretta tv.

Grande Fratello Vip, la lettera di Marina per Antonio Zequila: l’amore vince su tutto?

“Ciao Antonio, ci ho pensato tanto prima di scriverti, ma vedendoti agitato e nervoso mi sono decisa. Essere nervoso ti fa male, ti vengono le rughe e ti cadono i capelli. Tu mi hai voluto bene veramente, mi hai trattato come una regina. Mi facevi tanti regali…” ha così scritto Marina nella lettera per Antonio Zequila. “A causa della distanza ci sono stati problemi tra noi. Mi dicevi sempre ‘L’amore vince su tutto’. Ti vedo molto triste e mi dispiace. Ricordati che hai un figlio peloso che ti saluta tanto, Leon. Noi ti seguiamo sempre e insieme facciamo il tifo per te“ ha continuato la donna. “Ti lascio con queste bellissime immagini che sono il mio/nostro saluto per te” ha poi concluso firmandosi come Ines. Zequila ha poi spiegato che Marina si firma così perché lui la chiamava in questo modo per proteggere la sua persona dai vari gossip.

Antonio Zequila inedito al Grande Fratello Vip: proposta di matrimonio a sorpresa dalla casa

La lettera di Marina ha emozionato tantissimo Antonio Zequila che è scoppiato in lacrime. L’uomo per lei ha avuto parole davvero molto belle e piene di rispetto. Il concorrente del Grande Fratello Vip ha spiegato ad Alfonso Signorini e a tutti i telespettatori da casa che lui e Marina non si sono lasciati perché era finito l’amore. “E’ la donna più importante della mia vita. Lei è una dentista, si ammazza di lavoro dalla mattina alla sera. Io sono un attore, ma ho mangiato la polvere del palcoscenico” ha affermato Antonio Zequila nella casa più spiata d’Italia. Poi il concorrente ha deciso di fare qualcosa di totalmente inaspettato. Antonio si è messo in ginocchio e ha affermato: “Io sposerei Marina. Anzi lo dico. Marina, appena finisce questo Coronavirus ti sposo”.

Zequila ha fatto una vera proposta di matrimonio a sorpresa mostrando un lato totalmente inedito di lui. Chissà come avrà reagito la sua Marina però! Non è escluso che la misteriosa donna, ex ma quasi sposa(!), non giri un video messaggio da mostrare poi al concorrente del reality show di Canale 5 con la sua reazione alla proposta. Anche perché i telespettatori del Grande Fratello Vip vogliono sapere che cosa risponderà Marina alla proposta di Antonio Zequila. Sarà un sì o un no?