GF Vip 4, dietro alle offese di Sossio Aruta c’è sempre lo zampino della Elia? Il pensiero di Licia Nunez

Antonio Zequila, Licia Nunez e Teresanna Pugliese si sono ritrovati insieme a chiacchierare all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4. Argomento principale? Sossio Aruta ma non solo. Zequila non avrebbe apprezzato minimamente il modo di scherzare di Sossio riferito a lui. La modalità di scherzo di Sossio, al contrario, ha offeso il concorrente del reality show di Canale 5. Aruta però pare non essere l’unico responsabile della parola scritta su Antonio. Avrebbero partecipato pure Patrick, Denver, Paola e Antonella Elia, almeno a detta di Sossio. Patrick e Denver hanno invece negato la cosa.

GF Vip 4, Licia Nunez: “Sossio Aruta viene aizzato da Antonella Elia”

“Questa non è leggerezza, questa è l’ennesima pagina bruttissima di televisione” ha commentato Licia Nunez. Zequila ha allora consigliato a Teresanna Pugliese di fregarsene della situazione con Sossio, violento litigio a parte insomma. “Nel mio caso, Sossio, preso come persona singolarmente, non fa nulla” ha affermato Licia Nunez di fronte ad Antonio Zequila e Teresanna Pugliese. “Viene aizzato da Antonella… Da altri” ha spiegato meglio l’attrice ai suoi compagni all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Da solo non prende queste iniziative” ha aggiunto Licia Nunez. La concorrente del reality show si riferisce all’episodio in cui è stata derisa ma a lei la cosa è scivolata addosso.

Grande Fratello Vip 4, Antonella Elia incita davvero Sossio Aruta alle offese?

Quello che emerge dalle ipotesi di Licia Nunez è che, secondo l’attrice, dietro Sossio Aruta, e in particolare dietro alle offese che il concorrente fa, c’è sempre lo zampino di Antonella Elia perché lui, senza una sorta di incitamento non farebbe mai una cosa del genere. Antonella Elia, dunque, incita Sossio Aruta ad offendere gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip 4? La cosa non è per niente chiusa, staremo a vedere e vi terremo aggiornati, soprattutto dopo l’ultima litigata forte tra Sossio Aruta e Teresanna Pugliese.

Voi che cosa ne pensate? Ha ragione Licia Nunez su Sossio Aruta?