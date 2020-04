Violenta lite Sossio-Teresanna. La Pugliese attacca: “Sei un cane”, Aruta risponde: “Cane quello che sta con te”

Volano stracci e non solo nella casa del Grande Fratello VIP 4, anche se manca solo una settimana alla finale. Gli animi si scaldano e le liti sono all’ordine del giorno. Poche ore fa, ancora una volta, protagonisti di uno scontro che ci saremmo volentieri risparmiati, sono stati Sossio Aruta e Teresanna Pugliese che se ne sono dette di ogni alzando molto i toni e insultandosi pesantemente, arrivando anche a coinvolgere persone non presenti ( il che non è mai carino, sia da una parte che dall’altra).

Tutto è iniziato da una imitazione che Sossio ha fatto di Teresanna, che a quanto pare la ragazza non ha affatto gradito. Tra i due in realtà non corre buon sangue da tempo, e questo ben lo sappiamo tutti, ma non avremmo pensato che si arrivasse a insulti e offese così pesanti, per una discussione di questo genere. E invece nella casa succede di tutto e i nervi sono tesi, oggi più che mai.

SOSSIO ARUTA VS TERESANNA PUGLIESE: VOLANO INSULTI NELLA CASA DEL GF VIP 4

Teresanna ha sottolineato che Sossio per tutto il giorno evita di parlare con lei come anche con altre persone, non saluta e fa il cavolo che gli pare e piace…Sossio quindi ha dato le sue motivazioni. Ha spiegato che non può avere feeling con una persona che gli dà del cafone, che non trova piacere nella conversazione, ed è per questo quindi che ha deciso di allontanarsi limitandosi al “buongiorno e buona sera”.

Poi però la situazione è degenerata quando Sossio ha deciso di non mangiare quello che Teresanna aveva cucinato. L’ex tronista non c’ha visto più ed è esplosa. “Io con te all’inizio ho giocato, poi ho visto che sei un cane e che non consideri le persone“.

Queste parole di Teresanna hanno fatto infuriare Sossio che ha risposto a tono.

Volano parole grosse tra Sossio e Teresanna 😱🔥#GFVIP pic.twitter.com/Cp6hIwbWJe — mat (@ahoy_boy98) March 31, 2020

Come vedete poi nel video, Sossio ha detto che “cane sarà la persona con cui sta Teresanna” e sono iniziate poi le offese, anche la Pugliese ha rivolto le stesse offese alla povera Ursula che di certo non c’entrava nulla ( come nulla c’entrava il marito di Teresanna).