Antonio Zequila vuole lasciare la tv, si congeda: “Mi avete guarito dal cancro della depressione”

Antonio Zequila, come era prevedibile, è stato il primo eliminato dalla puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda il primo aprile su Canale 5. Del resto solo lui poteva pensare di meritarsi la finale nello scontro con Patrick e Paolo Ciavarro, dimostrando ancora una volta la sua innata presunzione. Senza dubbio alcuno per tutta la settimana ha offeso altri concorrenti, come Paola di Benedetto che è poi arrivata in finale, dicendo che non avrebbero meritato l’ultima puntata del reality. “Io ho dato tanto a questo programma” ha continuato a dire ai suoi compagni. E questa smania di apparire, di arrivare lo ha portato, tra l’altro, anche nell’ultima puntata del GF VIP a lasciare il segno ma non certamente in modo positivo. Se ne va dalla casa e sarà ricordato, non tanto per la confessione fatta a Signorini dopo l’uscita dal gioco, quando per le offese rivolte a Patrick, offese molto molto gravi.

GRANDE FRATELLO VIP 4 ANTONIO ZEQUILA PERLA DELLA DEPRESSIONE

Dopo aver regalato altre perle, di cui si sarebbe volentieri fatto a meno, Zequila ha confessato a Signorini di essere pronto a lasciare la tv, visto che il pubblico non lo ha premiato con un posto in finale. Non solo, ha raccontato anche che prima di entrare nella casa del Grande Fratello VIP, era caduto in un periodo di depressione. “Mi avete curato dal cancro dell’anima, la depressione” ha detto Zequila. Mai in casa aveva fatto cenno a questa cosa…

La convizione di Zequila di essere uno dei concorrenti che più si è dato in questo GF, non nasce del resto dal nulla. Quando un conduttore fa palesi differenze tra concorrenti e si spinge ben oltre con affermazioni che destabilizzano, in positivo o in negativo, è chiaro che si arrivi a essere convinti di qualcosa che fuori non esiste, ma che solo Signorini vede.

Ieri così ha commentato il percorso nella casa di Zequila: “sei un concorrente perfetto, ci hai fatto ridere e anche emozionare, sei un uomo sagace, molti ti avevano visto all’Isola, ti avevano visto litigare, ma non avevano conosciuto l’altra parte di Antonio che è venuta fuori nella casa”. Pupo, invece, parlando proprio dall’esclusione dell’attore della casa domanda: “qualcuno mi ha detto che il tuo atteggiamento con Adriana Volpe, il tuo rapporto con lei ti è costato caro, tu ne sei convinto oppure no?”. Zequila replica senza peli sulla lingua: “devo imparare a mentire, purtroppo sono un uomo troppo sincero”.

Dimenticato in una manciata di secondi, tutto lo scempio che era venuto fuori dalla bocca di Zequila non solo in questa ultima puntata ma anche in tutto il viaggio nella casa. Già perchè le prese per i fondelli, le offese e gli insulti che ci hanno fatto passare come “teatro” nei primi giorni dopo l’ingresso di Patrick da parte di Zequila, noi non le abbiamo dimenticate. Ma se dobbiamo fare finta di nulla, ancora una volta, in una edizione del GF VIP che ha avuto figlie e figliastri, va bene…Per fortuna il pubblico a casa, quello che vota, non dimentica.

“La gente giudica solo l’esteriorità, non ho mai mentito, ho detto sempre la verità, negli ultimi due anni ho fatto l’infermiere di mio padre, nessun vittimismo, sono l’uomo più umile. Mi dispiace dell’8% quindi mi ritirerò ufficialmente dalla televisione, ma lo dico seriamente” ha detto Zequila.