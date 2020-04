Javier e Nicolai in quarantena insieme a Perugia dopo Amici 19: i due si conoscevano già prima?

Di Nicolai e Javier si è molto parlato nel periodo di Amici 19 e non solo per la loro bravura e il talento nella danza. I due sembravano essere particolarmente agguerriti e non nascondevano quella che sembrava essere una competizione, a volte più che sana. Poi improvvisamente, dopo un paio di mesi di frecciatine, parolacce, offese neppure troppo velate ( ricordiamo che Nicolai era persino arrivato a vivere da solo in un’ala della casetta, quando i concorrenti di Amici erano di meno), le cose si sono sistemate. E’ tornato il sereno, i due sono diventati persino confidenti. Si sono parlati alle 3 di notte confidandosi su donne, balletti e via discorrendo. Nicolai è arrivato persino a chiedere alla produzione una cosa che nessuno aveva mai fatto prima: dividere un premio. Il ballerino ucraino aveva chiesto a Maria la possibilità di dividere, qualora avesse vinto il montepremi, la cifra con Javier perchè credeva che entrambi lo meritassero. Insomma da nemici giurati, i due erano arrivati improvvisamente a formare una sorta di coppia di fatto tanto che, il giornalista Davide Maggio, nella serata della finale in diretta su Canale 5, aveva chiesto a Javier delucidazioni circa questo repentino cambiamento di rotta. Non è che avete capito che fare pace sarebbe servito per il pubblico, per conquistare voti? Questo il senso della domanda fatta dal giornalista. Ma Javier aveva sorvolato, dando una strana risposta.

In ogni caso oggi la questione si infittisce. Per due motivi. Il primo è che Nicolai e Javier hanno deciso di trascorrere la quarantena insieme a Perugia. Il secondo riguarda la pregressa conoscenza dei due.

NICOLAI E JAVIER SI CONOSCEVANO PRIMA DI AMICI 19?

In tutta sincerità noi non ricordiamo se quanto Nicolai è arrivato nella scuola, Javier abbia fatto finta di non conoscerlo. Sta di fatto che l’impressione era quella che i due non si fossero mai visti prima e che soprattutto, non si apprezzassero molto, reputando di essere uno molto meglio dell’altro. Ma se si va a vedere quello che sui social succedeva nel mese di ottobre 2019, e anche prima, si scopre che sotto diversi post di Nicolai ci sono commenti di Javier, come potete vedere dalla foto che abbiamo postato in apertura. I due quindi si conoscevano? Sembrerebbe di si. Allora perchè se si seguivano persino sui social, “scannarsi” per tutto questo tempo per poi finire il tutto a tarallucci e vino arrivando persino a dividersi il premio? Javier ha deciso di dare una parte del montepremi a Nicolai, no la metà…

I due ci hanno nascosto qualcosa o sono i tanti fans del programma che hanno notato la cosa, a pensare che ci sia del “losco” quando invece di losco non c’è nulla? Sta di fatto che la cosa non è chiara e limpida…E la strana coincidenza della divisione del montepremi, sembrerebbe avere una spiegazione visto che tra i due ci sarebbe una amicizia pregressa…