Pechino Express 2020: ecco le tre coppie finaliste, eliminazione shock in Corea

Con la prima puntata svolta in Corea del Sud, Pechino Express 2020 si avvicina ad eleggere la coppia vincitrice assoluta di questa settima edizione del reality show on the road di Rai Due. All’inizio di questa nona puntata – la semifinale – abbiamo visto in gara quattro coppie: I Gladiatori, coppia composta da Max Giusti e Marco Mazzocchi; i Wedding Planner, ovvero Enzo Miccio e la sua assistente Carolina “Caro” Gianuzzi; le Collegiali Nicole Rossi e Jennifer Poni; il duo delle Top, composto da Ema Kovac e Dayane Mello.

Come già detto, ad un passo dalla finale, Costantino Della Gherardesca ha messo a segno l’ultima eliminazione prima dell’epilogo della trasmissione che andrà in onda il prossimo 14 aprile in prima serata su Rai Due. Quale coppia è stata eliminata? E quali sono, invece, quelle che si giocheranno il tutto per tutto nella finalissima di martedì prossimo?

Pechino Express 2020: le tre coppie finaliste

Nella semifinale di Pechino Express 2020, le quattro coppie in gara si sono cimentante nella scoperta delle tradizioni gastronomiche e culturali della Corea del Sud. La prima – a sorpresa – è stata la scoperta di una imponente rivalità con il confinante Giappone dovuta a passate guerre coloniali e ad attuali guerre economiche: ragion per cui, il logo di Pechino Express (il sole a raggi) è stato censurato e sostituito dalla produzione da una generica scritta “Pechino Express”. Il sole a raggi è la figura che appare nella bandiera del Sole Nascente, attribuita alle forze militari nipponiche.

Altra novità per le coppie è stata la scoperta di un clima meteorologico totalmente opposto a quello primaverile della Cina: in Corea del Sud i viaggiatori hanno letteralmente patito il freddo con punte di -2 gradi centigradi durante alcuni autostop. Prova vantaggio della puntata è stata una prova di tiro con l’arco, che ha visto trionfare i Gladiatori. I due amici hanno potuto assegnare ben due svantaggi: un mazzo di ingombranti palloncini (andati agli alleati Wedding Planner) e ben 10 min di penalità (assegnati alle Collegiali) da scontare un secondo prima il raggiungimento del tappeto rosso. L’ennesimo malus per le due neo-diciottenni che ha fatto saltare su tutte le furie Nicole… e che ha fatto scoppiare il caso complotto: i Wedding Planner e i Gladiatori erano in combutta già dalla seconda puntata.

Prova dopo prova, abbiamo assistito alla classifica finale: ultimi i Gladiatori e le Top. Primi i Wedding Planner: a loro il verdetto finale su chi mandare a rischio eliminazione. Enzo Miccio ha incredibilmente deciso di provare ad eliminare i suoi soci in affari Gladiatori concludendo di fatto l’accordo preso in passato. Un accordo che si conclude per ragioni di forza maggiore: Max Giusti e Marco Mazzocchi vengono eliminati dalla Busta Nera.

Le coppie che vanno in finale, dunque, sono i Wedding Planner, le Collegiali e le Top.