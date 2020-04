Pechino Express 2020 la finale: chi vincerà? Wedding Planner favoritissimi, occhio alle Collegiali

E’ tempo di finale dopo una entusiasmante edizione di Pechino Express. Il reality in onda su Rai 2 è stata una delle poche note di leggerezza in questa primavera televisiva desertica e avremmo guardato volentieri anche un altro paio di puntate ( la speranza è che si possano avere le repliche delle prime edizioni che sarebbero una manna dal cielo). Ma torniamo a noi: cosa accadrà nella puntata di Pechino Express 2020 in onda oggi 14 aprile ? La finale è arrivata e a pochi passi dal traguardo sono tre le coppie che aspirano a saltare per prime sul tappeto rosso ! Inutile ricordarvi che in gara sono rimasti i Wedding Planner, i favoriti di questa edizione; le Collegiali, che partite in sordina hanno poi fatto una grandissima gara e per finire le TOP; sicuramente anche Eva e Dayane hanno dato il loro contributo e sono state forti tanto da arrivare in finale ma per tutti, i veri terzi classificati di questa edizione di Pechino, sono i gladiatori!

Chi avrà la meglio? Dopo la semifinale andata in onda lo scorso martedì in rete si è letto tanto in merito a un possibile spoiler che Costantino avrebbe fatto. Nelle anticipazioni video di questa puntata infatti si vede il conduttore di Pechino accogliere la coppia vincitrice e dire proprio “ecco i vincitori” o qualcosa di simile. Ed è per questo che, visto che ci sono solo due coppie di donne rimaste in gara e l’altra mista, tutti hanno pensato che quindi a vincere saranno i Wedding Planner, i VINCITORI quindi.

Ma Costantino si rivolge spesso alle coppie in gara come “viaggiatori” e non come viaggiatrici perchè ha di fronte di donne. Facile quindi pensare che se anche vincesse una coppia di donne, Costantino della Gherardesca potrebbe quindi parlare di vincitori e non vincitrici.

PECHINO EXPRESS 2020 LA FINALE: CHI VINCERA’?

Chi vincerà quindi questa edizione? E’ stato un viaggio all’insegna di Enzo Miccio, inutile negarlo. Il wedding planner ha dimostrato, insieme alla sua mitica collaboratrice, di essere fortissimo, agguerritissimo, astutissimo, di non mollare mai, di essere sempre sul pezzo! E Carolina? Che dire della sua pazienza: è sempre stata al fianco di Enzo dimostrando però di avere anche dei grandi attributi. Del resto, come hanno detto più volte, quando hai a che fare con suocere e spose, nulla ti può spaventare!

Nicole e Jennifer alla faccia della loro giovanissima età si sono messe in gioco, hanno litigato, si sono ritrovate, non si sono mai arrese. La loro è stata una partenza diesel ma alla fine meritano questa finale e forse meritano anche la vittoria viste le varie strategie che gli adulti, alla faccia loro, hanno messo in campo.

Emma e Dayane sono state sicuramente in gamba tanto da arrivare in finale ma si sono salvate in diverse occasioni per il rotto della cuffia. Di loro probabilmente non ci ricorderemo e la vittoria delle TOP sarebbe certamente del tutto inaspettata e forse anche immeritata.

La coppia vincitrice si aggiudicherà un premio in denaro da devolvere all’ONG OVCI – La nostra famiglia (Organismo di Volontariato per la cooperazione internazionale) che opera con i suoi volontari nei paesi visitati da questa edizione.

Non ci resta che sintonizzarci questa sera su Rai 2 per capire come andrà a finire!

