Sossio Aruta contro Zequila: “è una persona davvero squallida”

Il Grande Fratello è finito ormai da tempo ma i VIP via social o dalle pagine dei giornali continuano a parlare di quello che è successo nella casa. E oggi arrivano le forti dichiarazioni di Sossio Aruta che torna a parlare di Antonio Zequila. Il re leone non ha digerito in nessun modo quello che Zequila ha detto prima di uscire dalla casa e dalle pagine della rivista Nuovo tv rilancia: “Zequila è una persona squallida”. Mai avrebbe immaginato che sarebbe ritornato, dopo l’esclusione dal reality, a parlare portando davanti a milioni di spettatori temi personali, come quello di una squalifica o il divorzio. Zequila aveva infatti parlato davanti a milioni di italiani della squalifica che era costata cara a Sossio, un colpo basso che l’ex calciatore non ha affatto gradito. “Si deve vergognare è una persona meschina e deve scusarsi” ha detto Sossio riferendosi al suo ex compagno di avventura nella casa del Grande Fratello VIP.

SOSSIO ANCORA CONTRO ZEQUILA: PRETENDE LE SUE SCUSE

Sossio è tornato alla sua vita, al fianco della piccola Bianca e di Ursula che spera di poter sposare il prima possibile quanto tutto questo sarà finito. Ma non perde occasione di tornare a parlare anche di quello che è successo all’interno della casa del Grande Fratello VIP e non tollera in nessun modo quello che Zequila ha fatto. Non gli ha perdonato le uscite sulla famiglia…E pensare che nella diretta del Grande Fratello, Signorini invitava Sossio a chiedere scusa a Zequila per le sue uscite senza rendersi conto che il primo a essere offensivo era stato il napoletano…

Per il momento Zequila non ha risposto a queste parole di Sossio e ovviamente non ha neppure chiesto scusa per quello che è successo. In compenso però Zequila ha una nuova rubrica su Chi…Imperdibile…