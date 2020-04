90 giorni per innamorarsi Nicole e Azan: lei incinta bloccata in Marocco? Lui sposato con un’altra donna

In questi mesi come saprete seguiamo con grande passione quello che succede negli Usa e non solo, ai protagonisti di 90 giorni per innamorarsi. E sicuramente una delle coppie più seguite in America, ma anche nel resto del mondo dove il programma va in onda, è quella formata da Azan e Nicole. I due stanno insieme da tempo, anche se a distanza. Il giovane marocchino non ha mai avuto modo di lasciare il suo paese alla volta degli Usa, nonostante tutto l’impegno che la ragazza ha profuso in questa ricerca di stabilità. I due tra alti e bassi stanno insieme da anni e hanno anche partecipato a ben due edizioni del programma. Si apprestavano forse a partecipare anche a una terza. Un mese e mezzo fa Nicole infatti, prima che l’emergenza coronavirus arrivasse negli Usa, aveva lasciato l’America alla volta del Marocco. Un nuovo tentativo: voleva riconquistare il suo Azan, sperando che questa volta fosse per sempre. Sperava che questo viaggio potesse significare un matrimonio ufficiale, qualcosa di importante, una nuova vita. E invece oggi le cose sono molto cambiate.

La ragazza posta delle foto sui social nelle sue storie, mentre invece l’ultima foto postata con Azan risale appunto al 23 marzo. Il motivo? Nicole si trova si in Marocco ma non insieme ad Azan. Lo spiega sua madre che è molto preoccupata per le sorti della ragazza e che ha deciso di rendere pubblica tutta questa vicenda con la speranza che la verità sulla storia di Nicole e Azan venga alla luce. La donna ha parlato di un passato che Azan avrebbe nascosto a tutti: non solo avrebbe un figlio ( cosa che forse Nicole sapeva ma che avrebbe accettato e poi taciuto a tutti, del resto anche lei ha una figlia); avrebbe nascosto però la cosa fondamentale: quella di essere ancora sposato. Inoltre i fans della coppia in questi giorni hanno raccolto delle prove via social. In alcune storie Nicole direbbe di essere incinta. Ma è vero?

Qui come li avevamo lasciati alla fine del 2019

NICOLE E AZAN 90 GIORNI PER INNAMORARSI: COSA STA SUCCEDENDO A CAUSA DEL CORONAVIRUS?

Lo sfogo della mamma di Nicole sui social è davvero molto forte:

“Cosa ne pensate di mia figlia Nicole bloccata in Marocco non a casa di Azan ma bensì in un B&B in quarantena, visto che sta inseguendo un uomo sposato e con tre figli a carico? Lo ammetto; sapevamo da anni che Azan avesse un bambino, che ora abbiamo scoperto che in realtà sarebbe il suo terzo figlio. Nicole sapeva anche che Azan fosse già sposato, e TLC quando lo ha scoperto ha smesso di dare visibilità a mia figlia e ad Azan perché ha capito che la loro fosse una love-story finta e non volevano prendere parte a questa finzione. Anche la famiglia di Azan ha preso in giro tutti, perché è stata complice di questa farsa. Io, invece, sono sinceramente molto dispiaciuta per quanto accaduto e soprattutto per mia nipote May . So che mia figlia la ama, so che mia nipote ama Nicole e io voglio solo il meglio per loro. Per favore, aiutatemi anche voi. Smettetela di dare corda ai suoi disturbi emotivi e mentali così da aiutarla a fermare questo folle gioco. Prego e spero che lei in questo momento sia sana e salva e stia bene”.

La mamma di Nicole parla persino di disturbi mentali, questo vuol dire che sua figlia al momento lì da sola, senza forse neppure avere dei contatti con May che immaginiamo, e speriamo, sia rimasta a casa di sua nonna. Eppure Nicole usa il suo INstagram per condividere altre vicende, legate al programma.

TLC prenderà posizione? Darà un comunicato ufficiale in merito spiegando se Nicole e Azan sono ancora due protagonisti del programma in qualche modo o se loro si dissociano da quello che sta accadendo?

L’intervento della madre di Nicole arriva anche perchè negli Usa sono migliaia i fans del programma che commentano sui social sotto le foto della ragazza chiedendo informazioni. A marzo qualcuno aveva anche chiesto a Nicole, dopo che lei aveva postato una foto in compagnia di Azan, di postare anche nelle foto insieme a lui dei giornali, in modo da documentare che fossero recenti e non di 4 anni fa.

La mamma di Nicole ha quindi deciso di spiegare come stanno le cose per cercare di salvare sua figlia, anche se da lontano.

