Matrimonio a prima vista choc: sposa arrestata prima del viaggio di nozze

L’edizione di Matrimonio a Prima vista Italia andata in onda nel 2019 ha riscosso un grandissimo successo. Ci si prepara anche a una nuova stagione ma sarà difficile da registrare, almeno in questi mesi; probabilmente se ne potrà parlare tra agosto e settembre, vista l’emergenza coronavirus nel nostro paese. In attesa però di vedere una nuova edizione del programma nella sua versione italiana, possiamo raccontarvi quello che è successo nell’edizione di Matrimonio a Prima vista Usa attualmente disponibile su DPLay Plus. Matrimonio a prima vista è arrivato negli Usa già da anni e la coppia di cui vi stiamo parlando è stata protagonista della settima edizione andata in onda tra il 2018 e il 2019 in America. In particolare parliamo della coppia formata da Mia e Tristan che, a soli due giorni dal matrimonio, ha dovuto affrontare un vero e proprio uragano. Mia infatti, prima di partire per il viaggio di nozze, è stata arrestata! La produzione di Matrimonio a prima vista non si sarebbe mai aspettata una situazione di questo genere ance perchè i protagonisti del reality vengono scansionati da cima a fondo alla ricerca di eventuali reati commessi in passato. Ma allora come è stato possibile che una delle protagoniste dello show, sia stata arrestata proprio a poche ore dal suo matrimonio?

MATRIMONIO A PRIMA VISTA USA: SPOSA ARRESTATA PRIMA DEL VIAGGIO DI NOZZE

Mia e Tristan si stavano preparando per partire per il Messico. Nella versione americana tutte le coppie vanno nello stesso resort in modo da potersi anche incontrare e condividere l’esperienza insieme. Ma Mia e il suo marito nuovo di zecca non sono partiti.

Mentre Tristan e la donna stavano preparando le valigie per l’imbarco, la polizia ha arrestato Mia. Tristan per ore è rimasto nei pressi della dogana in attesa di sapere cosa stesse succedendo per poi tornare in albergo. La produzione ha cercato di entrare in contatto con le forze dell’ordine per cercare di capire cosa stesse succedendo. Mia infatti ha la fedina penale completamente immacolata e nessuno si aspettava una cosa di questo genere. I produttori hanno quindi incontrato Tristan, dopo aver parlato anche con gli avvocati e gli hanno spiegato che Mia è stata arrestata per stalking, accusata dal suo ex fidanzato. Non solo, tra le accuse c’è anche quella di truffa: avrebbe usato la carta di credito dell’uomo per fare delle spese.

MIA ARRESTATA E RILASCIATA: ECCO COSA E’ SUCCESSO

Un colpo di scena completamente inaspettato per tutti. E le accuse di stalking hanno fatto anche molto riflettere Tristan visto che aveva deciso di sposare quella donna. I produttori di Matrimonio a prima vista hanno subito proposto a Tristan di interrompere tutto con il divorzio ma gli hanno anche consigliato di ascoltare prima la versione di Mia.

Tristan ha quindi deciso di ascoltare sua moglie. Le accuse tra l’altro, sono cadute senza che ci fosse bisogno di pagare la cauzione in quanto la persona che aveva fatto la denuncia, l’aveva anche ritirata. Tornata quindi in albergo Mia dà la sua versione dei fatti a Tristan, dicendo di essere totalmente innocente. Dice anche di non conoscere neppure la persona che l’ha accusata. Tristan decide quindi di darle fiducia e di andare avanti nell’esperimento.

MIA NON E’ STATA SINCERA: LA VERITA’

I due quindi non potendo partire decidono di passare dei giorni insieme a Dallas. Ma la pace ritrovata viene turbata da Mia che decide di raccontare la verità a Tristan. Quello che l’ha denunciata era un suo ex, non è vero che non lo conosceva. Ma non ha fatto nulla di male. Tristan perde totalmente la fiducia verso Mia.

MIA E TRISTAN STANNO ANCORA INSIEME?

Nelle settimane successive Tristan e Mia cercano di mettere insieme i tasselli e di darsi una nuova possibilità ma le cose sono complicate. A quanto pare per loro il matrimonio non ha avuto un lieto fine e i due a oggi sembrerebbero aver preso strade completamente diverse.

DOVE VEDERE MATRIMONIO A PRIMA VISTA USA

Vi ricordiamo che le puntate inedite di Matrimonio a Prima vista Usa sono in streaming su DPplay Plus.

