Jasmin e Blake di 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme? Dalla Finlandia a Los Angeles

Nelle puntate di 90 giorni per innamorarsi in onda nell’ultimo mese in Italia stiamo imparando a conoscere le coppie che sono state protagoniste dell’edizione 2019 dello show di TLC. Il programma come saprete è registrato per cui sono passati molti mesi, non solo dalla messa in onda ma in generale anche dalla registrazione del reality. Oggi quindi possiamo dirvi che cosa ne è stato delle coppie. Vi parliamo di Jasmin e Blake che sono tra le ultime coppie presentate nell’edizione 2020 di 90 giorni per innamorarsi in Italia. I due si sono conosciuti sui social e Blake è volato fino in Finlandia, da Los Angeles solo per conoscerla. Il caso ha voluto che la sorella di Jasmin, grazie a una fortunata lotteria, ha vinto la possibilità di vivere negli Usa e, incredibilmente abita a pochi passi da Blake, il fidanzato di Jasmine. Come vedremo nella puntata di 90 giorni per innamorarsi, tra i due ragazzi c’è un bellissimo rapporto. Il problema è che Jasmin è molto diversa dagli amici e dalle amiche di Blake: non ama bere, fare confusione, le feste. Anche se è molto appariscente, non vuole stare al centro dell’attenzione di altra gente e questo le creerà molti problemi con gli amici del giovane produttore musicale.

Ma come stanno oggi le cose tra Blake e Jasmin, i due si sono sposati alla fine dei 90 giorni? E poi dopo il matrimonio hanno continuano a vivere insieme o ci sono stati dei problemi tra loro? Se non volete rovinarvi la sorpresa non andate avanti nella lettura!

90 GIORNI PER INNAMORARSI: JASMIN E BLAKE STANNO ANCORA INSIEME?

Come potete vedere dai social di Jasmin, che è molto attiva su Instagram ( anche se il suo profilo ha solo 100 mila followers a dimostrazione che forse non è risultata antipatica solo agli amici di Blake) i due stanno insieme e sono felici. Il 10 ottobre del 2019 inoltre si sono sposati, sono quindi marito e moglie.

Su questa coppia non avrebbero scommesso forse in molti e invece a quanto pare l’amore è più forte di tutto e alla fine anche la caldissima Los Angeles ha conquistato il cuore di Jasmin felice al fianco del suo Blake!

