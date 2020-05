Mike e Natalie di 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme? Le news dagli Usa

Continuano le nostre “indagini” a caccia di tutte le ultime news dagli Stati Uniti per capire come procedono oggi le cose tra le coppie che hanno partecipato alla settima stagione di 90 giorni per innamorarsi che sta andando in onda in Italia su Real Time proprio in queste settimane. Tra i protagonisti dell’edizione italiana 2020 del programma, ci sono Mike e Natalie. I due sembrano essere molto affiatati: Mike ha un matrimonio fallito alle spalle e anche a Natalie le cose con il suo primo marito non sono andate bene. Ma mentre il primo obiettivo di Mike è quello di risanare dei debiti che ha contratto nel tempo ( di cui non ha parlato sin da subito alla sua fidanzata) per Natalie invece, è fondamentale avere un figlio. Al momento, nelle puntate in onda in Italia, non abbiamo ancora visto se alla fine la donna ha ottenuto il visto per gli Usa, e quindi se ha potuto sposare il suo Mike ma con queste anticipazioni, vi racconteremo ogni dettaglio.

Per cui se non siete curiosi di sapere come è andata a finire tra Mike e Natalie, non andate avanti nella lettura!

MIKE E NATALIE 90 GIORNI PER INNAMORARSI: STANNO ANCORA INSIEME?

A quanto pare, come vedremo nelle prossime puntate in onda in Italia, Mike e Natalie hanno iniziato a litigare in merito a quello che sarebbe stato il futuro della loro famiglia. Lei è molto religiosa e credente mentre Mike p ateo. I due hanno discusso sul genere di educazione da dare a un figlio, se fosse arrivato. Inoltre pare che Natalie si sia rifiutata di dire al suo fidanzato che lo amava. Alla fine della settima stagione di 90 giorni per innamorarsi quindi, nonostante l’anello di fidanzamento ricevuto, pare che Natalie abbia deciso di mettere fine alla relazione.

Qui potete vedere proprio il video del momento in cui Natalie dice di non essere innamorata di Mike

Nella puntata dedicata alla reunion delle coppie, le altre protagoniste di 90 giorni per innamorarsi hanno chiesto a Natalie se abbia in qualche modo pensato che Mike potesse essere la sua anima gemella. La bella ucraina ha risposto che mentirebbe se dicesse di averlo pensato.

Mike e Natalie hanno continuato a sentirsi e anche a seguirsi sui social ma a quanto pare la loro relazione è terminata. Questo succedeva nel mese di febbraio. Al momento Mike ha oscurato la sua pagina Instagram per cui non possiamo aggiornarvi su quella che è, almeno dai social, l’attuale situazione.

Sempre a febbraio negli Usa erano state pubblicate delle foto di Natalie negli Usa e si era mormorato sul fatto che la ragazza avesse ottenuto un visto. Pare che la coppia fosse seguita dalle telecamere di TLC e per questo molti fans del programma hanno pensato che stessero cercando di ricucire il loro rapporto.

