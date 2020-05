90 giorni per innamorarsi quarantena: cosa vedremo nei primi episodi

TLC ha deciso di regalare ai fans di 90 giorni per innamorarsi, un format molto particolare di cui sono protagoniste alcune delle coppie ( e non coppie) che hanno deciso di raccontare quello che sta succedendo nelle loro vite in questi mesi di lockdown. Si chiama 90 giorni per innamorarsi quarantena un format in lingua inglese, con i sottotitoli, attualmente disponibile in anteprima su DPlay Plus. I protagonisti sono appunto ex volti del programma che in Italia va in onda su Real Time. 90 giorni per innamorarsi in quarantena, andrà in onda con una puntata speciale su Real Time il 31 maggio ma poi continuerà a essere trasmesso su DPlay Plus, in streaming quindi per i più curiosi. E probabilmente andrà in onda su Real Time una volta terminata l’attuale stagione di 90 giorni per innamorarsi che è invece ancora in corso.

La particolarità di questo format sta nel fatto che i protagonisti si riprendono da soli. Non ci sono infatti le troupè e non c’è una squadra di cameraman. Fanno tutto da soli! Tra i protagonisti del primo episodio di 90 giorni per innamorarsi ritroveremo Cortney, che era fidanzata con un ragazzo spagnolo ma le cose non hanno funzionato. Adesso passa il suo tempo in quarantena con un amico della Germania. E ancora scopriremo come passa la quarantena anche Colt, insieme a Debbie e ai suoi gatti. Tra i protagonisti del primo episodio di 90 giorni per innamorarsi quarantena anche David e Annie che invece stanno ancora insieme.

Una cosa particolare che accomunerà tutti i protagonisti di 90 giorni per innamorarsi quarantena è la mancanza di carta igienica! I protagonisti del format ne vanno a caccia come se fosse oro. Quello che abbiamo notato è invece che si mantiene si il distanziamento sociale ma poco utilizzate a differenza di quanto accade in Italia, sono le mascherine, almeno nelle storie raccontate da chi vive lontano da New York. Tra i protagonisti della prima puntata anche Elizabeth e Andrei che stanno ancora insieme e sono in quarantena con la loro bellissima figlia Eleanor. Anche a Tampa in Florida, a quanto pare, l’oggetto del desiderio è la carta igienica, al 16esimo giorno di quarantena i supermercati sono praticamente vuoti.

90 GIORNI PER INNAMORARSI IN QUARANTENA: DEBBIE E COLT

Debbie e Colt vivono ancora insieme, con i loro gatti! Come vi avevamo raccontato infatti, Colt e Larissa si sono lasciati e non stanno più insieme da tempo. Colt lavora da casa visto che tutto, anche negli Usa, è stato chiuso! Ricorderete che Colt e Debbie vivono a Las Vegas e il giovane ingegnere si occupa dei sistemi informatici delle slot machine. I casinò al momento sono chiusi e Colt si è preso quindi cura di sua madre che è una delle persone a rischio a causa del coronavirus. Cerca di tenersi in forma con la ginnastica a casa ma non è semplice visto che poi si mangia di tutto!

Colt e Larissa non si sentano da tempo, la donna è stata arrestata tre volte come rivela Colt. Dai social sappiamo che Larissa si è fermata a Los Angeles dopo il divorzio e ha anche trovato l’amore!

Purtroppo per Colt questa quarantena ha portato pessime notizie: ha perso il lavoro. Debbie prova a consolare suo figlio ma non è semplice! La quarantena nonostante tutto e nonostante i problemi, ha comunque riavvicinato i due che hanno trovato la complicità di un tempo.

DAVID E ANNIE STANNO ANCORA INSIEME ANCHE IN QUARANTENA

David e Annie invece sono felici e stanno ancora insieme dopo essersi sposati. Ricordiamo che lei ha 27 anni e viene dalla Thailandia mentre David di anni ne ha 50. David e Annie mostreranno tra le altre cose, una uscita per andare a fare la spesa! Sono infatti usciti di casa per comprare della carta igienica, che negli Usa è davvero introvabile e per portarla a dei parenti. Tra le altre cose che mancano nel supermercato, come testimonia la coppia, anche il riso. Inoltre David e Annie hanno ricevuto dei messaggi di minaccia, a causa delle origini asiatiche della ragazza, come se avesse colpa per questo coronavirus. Per passare il tempo e non pensarci, Annie si diletta con la cucina.

DANIELLE VIVE IN CASA CON FIGLI E NIPOTI

Nel primo episodio di 90 giorni per innamorarsi quarantena ritroveremo anche Danielle, sappiamo che tra lei e il suo ex marito, le cose sono finite. A quanto pare ci sono novità: si sono riappacificati e sono amici. Adesso lei è molto preoccupata perchè sa che è solo e ha paura che possa succedere qualcosa. Danielle passa la quarantena a casa sua, sono in sette in famiglia. Daniele che vive in Ohio continua ad andare a lavorare, anche se ha meno lavoro e sta perdendo molte entrate. Anche nel posto dove vive lei si fa didattica on line e i ragazzi non vanno a scuola. Inoltre Danielle è molto preoccupata perchè sta per diventare di nuovo nonna.

