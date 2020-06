Benedetta Parodi in mascherina sul set di Bake Off Italia 2020: si riparte

Si riparte, piano piano. Una bella notizia per tutti. Per chi lavora nel mondo dello spettacolo e per il pubblico che a settembre potrà vedere di nuovo in onda alcuni dei programmi più amati. Inizieranno nei prossimi giorni le riprese di Bake Off Italia edizione 2020. Benedetta Parodi è tornata oggi sul set. Mostra le foto del camerino, degli abiti da scegliere. Rigorosamente in mascherina in alcuni momenti, in altri senza, tenendo le distanze di sicurezza.

In questi giorni per fortuna sono tornati a lavoro molti dei professionisti del mondo dello spettacolo e della tv. Dai set delle soap come Il paradiso delle signore, a quello di Che Dio ci aiuti per parlare anche di fiction: pian piano si riparte! E si registreranno quindi anche nei prossimi giorni, le nuove puntate di Bake Off Italia, uno dei programmi più amati e seguiti di Real Time.

BENEDETTA PARODI TORNA SUL SET DI BAKE OFF ITALIA: SI RICOMINCIA

Ad annunciare il ritorno nel famoso “tendone” era stato il maestro Ernst Knam che insieme a Benedetta Parodi e Damiano Carrara farà parte dell’ottava stagione del programma. Come sarà gestito al momento il distanziamento sociale è facile da immaginare: le postazioni nel tendone possono comunque avere l’ormai famosa distanza di sicurezza. I concorrenti immaginiamo non dovranno indossare la mascherina. Probabilmente, almeno per ora, non si andrà a registrare le puntate in esterna o all’estero, come era successo nelle edizioni passate. Probabilmente si resterà in Italia.

Per le prove di squadra si potrebbe pensare all’utilizzo delle mascherine, qualora non fosse possibile mantenere la distanza. Bisognerà invece capire come si potrà fare con l’assaggio dei dolci e delle altre preparazioni ma immaginiamo che ci sarà tutto il tempo per studiare le soluzioni del caso.

Per quanto riguarda il cast resta l’incognita Clelia d’Onofrio ci sarà? Knam ha scelto per annunciare il ritorno di Bake Off Italia una immagine che lo ritrae insieme a Benedetta e Damiano, non c’è Clelia. Già alla fine dell’ultima edizione si era parlato di un possibile addio. Potrebbe essere davvero una edizione senza Clelia quella in onda sul canale 31 il prossimo anno? Vedremo!