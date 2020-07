Matrimonio a Prima vista si farà in sicurezza: in onda in autunno

Per la gioia del pubblico che ama follemente il format Matrimonio a Prima vista, il programma si farà! La notizia è stata data nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di Discovery Channel per la prossima stagione. L’ultima edizione di Matrimonio a prima vista, andata in onda nell’autunno del 2019, ha riscosso un grandissimo successo, con ascolti da record per i canali di Discovery che hanno trasmesso il format. Il programma piace ai giovani ma non solo: il target di riferimento è ampio e lo show, si rivolge a un pubblico variegato. La paura dei fans di Matrimonio a prima vista, era che a causa del covid 19, sarebbe stato più difficile registrare le puntate. E invece la nuova edizione del programma si farà e probabilmente andrà in onda sempre in autunno. Tutto rispettando le regole. Del resto, se si può portare in tv una nuova edizione di Temptation Island nella massima sicurezza, perchè non dovrebbe essere possibile farlo anche con le coppie protagoniste? Immaginiamo che le future spose e i futuri sposi, vengano invitati a fare un periodo di quarantena, oltre che i test sierologici per assicurarsi che tutto proceda in sicurezza. Inoltre i matrimoni celebrati nel programma non hanno mai visto la partecipazione di moltissimi invitati e ospiti, per cui non sarà complicato gestire la situazione.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA TORNA IN AUTUNNO: LA NUOVA EDIZIONE SI FARA’

Certo sarà molto curiosi vedere come si confronteranno i protagonisti di questa nuova edizione. In generale sono sempre un tantino restii a baci e abbracci sin dai primi minuti e forse la paura del virus potrebbe scatenare qualche strana reazione. Non vedremo viaggi di nozze esotici in giro per il mondo ma quasi certamente le coppie protagoniste di Matrimonio a prima vista resteranno nella nostra bella Italia per la luna di miele. Insomma qualcosa di diverso ci sarà; vedremo magari anche qualche mascherina, qualche atteggiamento che ormai abbiamo imparato a conoscere…Sarà una edizione ancor più interessante, probabilmente. Ma per scoprirlo dobbiamo aspettare l’inizio della nuova stagione televisiva!

Per quanto riguarda la squadra confermato il team di esperti, ritroveremo la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini.