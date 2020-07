Niente day Time di Amici su Real Time nella prossima stagione: lo vedremo su Canale 5 al posto del Segreto?

Tra le notizie più interessanti della prossima stagione televisiva che riguarda Discovery Channel, c’è l’addio del day Time di Amici a Real Time. La prossima edizione del talent di Canale 5 andrà in onda integralmente su Mediaset. Non sappiamo ancora se ci sarà un day time più lungo in una fascia oraria diversa ( su Real Time si andava in onda dalle 13,50 alle 14,50 circa). Quella fascia più lunga era l’ideale per i fans di Amici che, seguendo il day time su Real Time, conoscevano meglio i ragazzi della scuola. Con i pochi minuti a disposizione su Canale 5, infatti, pensare di vedere qualcosa di interessante e approfondito, è complicato. Ma attendiamo anche la presentazione ufficiale dei palinsesti di Mediaset per capire se per Amici si pensa anche ad altro, magari con una fascia diversa nel pomeriggio della rete.

DAY TIME DI AMICI NIENTE REAL TIME: LO VEDREMO SU CANALE 5 AL POSTO DEL SEGRETO?

Non dimentichiamo che il prossimo anno Mediaset avrà a disposizione un numero molto basso di episodi de Il segreto e potrebbe quindi pensare di mandare in onda un day time più ricco e un episodio ridotto della soap spagnola. Gli ascolti del day time di Amici, seppur con una fascia più breve, sono stati sempre molto alti e convincenti e quello di dividere il pomeriggio tra la soap spagnola e il talent di Maria de Filippi non sarebbe una idea tanto strana, anzi. Si tratterebbe di allungare la fascia. Magari nel periodo di messa in onda del Grande Fratello VIP in partenza a settembre si potrebbe persino pensare di fare solo il day time del GF e poi il day Time di Amici, una volta iniziato il talent per dare poi la linea a Barbara d’Urso con il suo Pomeriggio 5. Al momento supposizioni certo, vedremo che cosa succederà con le notizie ufficiali. Ma è certo che Canale 5 dovrà presto trovare qualcosa che possa andare in onda al posto del Segreto!