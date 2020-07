Giuliana de Sio al Grande Fratello VIP? La sua risposta gela tutti

In queste ultime settimane non si parla d’altro: il cast del Grande Fratello VIP 5 che vedrebbe tra i partecipanti decine di veri, verissimi vip. I nomi sono molti così tanti che si potrebbe fare una serie televisiva di almeno 20 episodi ma, allo stato attuale dei fatti, le conferme sono ben poche. La quinta edizione del reality, condotta anche quest’anno da Alfonso Signorini, partirà probabilmente a settembre, al più tardi i primi di ottobre per cui ci sarà davvero ancora moltissimo tempo per chiudere, definire e mettere su questo cast. Ma si sa, d’estate di qualcosa si dovrà pur parlare ed è per questo che i nomi non mancano. Negli ultimi giorni si è data per certa la presenza di Maddalena Corvaglia al Grande Fratello VIP, giusto per farvi capire la portata dei nomi che Signorini avrebbe scelto per ridare lustro al reality dopo una edizione parecchio sottotono. Ma c’è anche un altro nome circolato, il nome in questione è quello di Giuliana de Sio.

L’attrice è stata già protagonista di un reality-talent, Ballando con le stelle, e sappiamo bene tutti come è andata a finire! Ovviamente farebbe piacere al pubblico vederla nella casa, perchè di certo di cose da dire ne avrebbe tante…Ma l’attrice ha già messo un punto a questa storia, rispondendo sui social a chi le chiede notizie in merito alla possibile partecipazione al GF VIP.

GIULIANA DE SIO AL GRANDE FRATELLO VIP? LA RISPOSTA DELL’ATTRICE

Dai social arriva la risposta di Giuliana de Sio alle richieste dei fans.

“Non capisco come possa essere uscita una notizia del genere. Mi state scrivendo in tanti…No, non è vero assolutamente che parteciperò al Grande Fratello VIP” queste le parole di Giuliana de Sio sui social.

Nessun dubbio quindi: per Giuliana de Sio quello al Grande Fratello VIP è un grande, grandissimo no.