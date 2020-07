Temptaton Island 2020: il falò fra Alessandro e Sofia delude, ecco com’è finita

Dopo la puntata d’esordio con cui ci sono state presentate le sei coppie di fidanzati protagoniste della stagione, Temptation Island 2020 è subito entrato nel vivo del “gioco” con le prime gelosie a il primo falò di confronto anticipato. A chiederlo è stato il fidanzato Alessandro rimasto visibilmente arrabbiato dopo la visione di una lunga serie di filmati che vedevano la sua compagnia Sofia troppo appiccicata al tentatore Alex.

Ma nel reality show condotto da Filippo Bisciglia nulla è detto fino all’ultimo minuto: la coppia è misteriosamente sparita da tutti i filmati andati in onda nel corso dell’intera puntata e, per sapere come si è concluso il loro falò, il pubblico di Canale Cinque è stato costretti a guarda la puntata fino alla fine; momento in cui i due sono risbucati dal nulla, pronti per la resa dei conti.

Temptaton Island 2020: il falò di confronto fra Alessandro e Sofia

Abbiamo dovuto attendere le ore 00:10 circa per vedere sbucare Alessandro davanti al falò. Filippo Bisciglia gli ha ricordato che la sua fidanzata Sofia potrebbe non aver accettato l’invito; e di fatti lo stesso Alessandro si era detto poco speranzoso. Ma questi cattivi pensieri sono stati spazzati via dopo alcuni minuti visto l’arrivo di Sofia in spiaggia.

Lui arrabbiata, lei con lo sguardo di una che cade della nuvole. La discussione fra i due si accende in pochi secondi. Volano subito parole e accuse imprecisate che vengono presto interrotte da Filippo Bisciglia che ha svariati video da sottoporre ai due fidanzati così da contestualizzare l’incontro.

I video sono schiaccianti: Sofia ha ripetutamente “giocato” con il tentatore Alex. Lui le fa notare la gravità della cosa mentre lei cerca di sdrammatizzare e di rigirare la frittata in ogni modo ma senza grossi risultati.

La discussione fra i due va per le lunghe e viene tagliata in più parti… fino a quando Sofia ammette di amare ancora il suo Alessandro: “Stamattina proprio dicevo che mi mancava il tuo sorriso. O sentirti cantare o che mi dedichi e canzoni. I tuoi abbracci. Le tue attenzioni. I tuoi messaggi di buongiorno e buonanotte. Ogni singola cosa di te mi manca“.

Ad Alessandro è bastata questa piccola rivelazione per buttarsi alle spalle tutte le paturnie che si era fatto nei giorni scorsi. Come se nulla fosse accaduto, i due affermano di voler tornare a casa insieme. E sul web gli spettatori si sono scatenati: moltissimi non hanno apprezzato questo bizzarro epilogo.

