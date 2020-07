Antonella Elia sconvolta da un video di Pietro a Temptation Island: cosa avrà visto?

Nella quarta puntata di Temptation Island in onda giovedì prossimo su Canale 5, Antonella Elia e Pietro Delle Piane, saranno a quanto pare, protagonisti. Nelle prime anticipazioni andate in onda proprio ieri, sul finale della puntata di Temptation Island, abbiamo visto una Antonella Elia praticamente sconvolta. Ma è davvero successo qualcosa nel villaggio dei fidanzati oppure si tratta solo di un succulento video che fa venire l’appetito ma che poi non ci mostra la vera portata? Solo anticipazioni per attirare l’attenzione o davvero il buon Pietro si è finalmente svegliato e ha iniziato a giocare? Fino a questo momento, il fidanzato di Antonella Elia, si è comportato davvero da gran signore. E forse da lui ci si aspettava anche altro, visti i precedenti con paparazzi al seguito ed ex ingombranti che tornano a comando nella propria vita. Ma non sarà che Pietro dopo aver sentito le parole di Antonella Elia che ha detto di averlo già domato, e di poterlo rimbalzare come una pallina di ping pong, ha deciso di mostrarle che forse, non deve mai dare il suo uomo per scontato?

TEMPTATION ISLAND 2020: ANTONELLA ELIA SCONVOLTA DA UN VIDEO DI PIETRO

Dalle anticipazioni per la puntata del 30 luglio 2020, abbiamo visto come Antonella Elia sia davvero sconvolta dal video che ha visto. La vedremo persino in lacrime abbracciata dalle altre ragazze. Ma è davvero possibile che Pietro ne abbia combinata qualcuna? O magari anche il bell’attore, ha deciso di fare come Anna, provocando una reazione ma visto che lui è del mestiere, ha saputo davvero come colpire la sua fidanzata ( a differenza di Anna che è semplicemente imbarazzante e un pessimo esempio per le donne).

Non ci resta che attendere la puntata di Temptation Island in onda settimana prossima su Canale 5 per scoprire qual è il motivo che ha portato l’Elia a essere così sconvolta.