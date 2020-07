Spunta l’amante segreta di Antonio di Temptation Island 2020: Annamaria sa tutto?

Antonio è sicuramente uno dei protagonisti di questa edizione di Temptation Island 2020. Nel villaggio delle fidanzate si è subito messo in mostra per la sua solarità ma anche per la spavalderia. Mentre Annamaria, non ha praticamente avvicinato nessun single, impegnata a capire per quale motivo Antonio si diverta così tanto con le altre donne. “Io credo che mi voglia bene, ma ha la malattia delle donne” ha detto Annamaria nell’ultima puntata di Temptation Island 2020 dopo aver visto il suo fidanzato troppo vicino alla single Ilaria. E chissà che cosa ne penserà Annamaria, dell’intervista che ha rilasciato a DonnaPop, quella che sarebbe l’amante segreta di Antonio. Al momento non sappiamo cosa sia successo tra il giovane napoletano e la sua fidanzata, il reality è finito e potrebbero essersi lasciati oppure no. Ma di certo ad Annamaria, leggere quelle parole di certo non avrà fatto piacere.

ANTONIO HA AVUTO ALTRE STORIE NEGLI ULTIMI MESI, ANNAMARIA LO SA?

La presunta amante di Antonio ha raccontato in questa intervista di averlo sentito in autunno, con messaggi e chiamate. Poi si sono anche visti, e ci sono stati dei baci ma a quanto pare, lui si sarebbe arrabbiato, non facendosi più sentire per qualche tempo, perchè lei non avrebbe voluto andare oltre. Le avrebbe detto che era stato sposato, che aveva una figlia, ma di Annamaria non aveva mai parlato. Dopo il primo approccio sui social, i due si sono anche sentiti per telefono, spesso. Per questo la presunta amante non pensava che Antonio fosse fidanzato.

Poi per qualche tempo è scomparso nel nulla, per farsi sentire a Capodanno. Pare che sia andato da lei non è chiaro se il 31 dicembre a pranzo o il primo gennaio, per farle gli auguri e sarebbero stati di nuovo per molto tempo insieme, ma in ogni caso, non ci sarebbe stato altro, se non baci.

La ragazza spiega che successivamente non si sono più sentiti, lui è nuovamente scomparso nel nulla.

