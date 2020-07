A Temptation Island tra schiaffi e parolacce finisce la storia tra Antonella Elia e Pietro delle Piane?

Ci hanno lasciato con il gran finale tutto da scoprire. Che cosa succederà nell‘ultima puntata di Temptation Island in onda il 30 luglio 2020? L’ultima parte della puntata in onda ieri è stata dedicata all’acceso confronto tra Antonella Elia e Pietro delle Piane. Niente week end da sogno in questa edizione del reality, almeno per ora. Ma solo falò di confronto infuocati, tanto che ieri, durante il faccia a faccia tra la Elia e il suo fidanzato, non sono volati solo paroloni, ma anche uno bello schiaffo che la soubrette ha riservato al suo Pietro. Delusa, amareggiata, schifata, da tutto quello che Pietro ha detto e fatto nel resort con le ragazze, la Elia non si è mossa dalla sua posizione e ha incalzato il suo uomo ( Pietro all’inizio non aveva forse la percezione di quanto Antonella fosse arrabbiata tanto che fin da subito ha fatto capire di voler uscire dal programma insieme a lei). E invece…Potrebbe finire così questa storia, ma lo scopriremo solo domani quando andrà in onda il gran finale di Temptation Island…

ANTONELLA ELIA E PIETRO DELLE PIANE? COME FINIRA’ QUESTA STORIA?

Tornando al falò, la Elia non si è lasciata abbindolare dalle parole di Pietro, almeno per ora: “Ti sei comportato malissimo. Hai detto delle cose imperdonabili. Ti sei trasformato in qualcosa che non conosco. Hai esagerato sotto ogni punto di vista. A me nemmeno va di guardarti in faccia. Sei un mostro, dovresti vergognarti. Fai paura. Si è visto benissimo quello che sei. Se ne sono accorti tutti”. Pietro le risponde facendole capire che tutto è iniziato per i video che lui ha visto e per le parole dette da lei…

E ancora: “Ho fatto delle cose che ti hanno fatto arrabbiare, ho giocato, ho scherzato. Non ho fatto niente di grave. Era ironia. Troglodita e selvaggio è un complimento. Di cosa voleva che parlassi? Del problema reale che abbiamo. Essendo sola, una poveraccia, Fabiano è l’unica persona. Tra noi ci sono stati litigi. Le chiavi di casa le terrà a vita. Fabiano è l’unica persona di cui mi fido. Di te non mi fido Pietro” ha detto la Elia.

Pietro non ci sta e sottolinea che la donna avrebbe potuto anche dirgli di non essere interessata al matrimonio: “Tu mi hai perso per il culo dalla prima sera. Ma non ti vergogni? Non ti incazzare se dico che la notte piangi. Io volevo stare tranquillo. Mi hai costretto a fare questo. Non esco da qui con le orecchie basse. Se non mi volevi sposare perché mi hai detto di sì […] Io sono un uomo, non uno dei pupazzetti che hai avuto tu. Io mi devo difendere”.

E mentre Pietro parlava, Antonella Elia gli ha rifilato anche uno schiaffo, per restare nella storia dei falò per sempre! “Sei un grande signore… sei un grande stronzo, stronzo, stronzo col botto. La casa di riposo la prenoto già” ha detto l’Elia mentre Pietro negava di aver baciato la single che a suo dire, poteva essere sua nipote e non lo avrebbe mai fatto.

Come finirà tra i due? Lo scopriremo solo domani sera!