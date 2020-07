Sofia e Alessandro un mese dopo Temptation Island: lei con il cuore a pezzi

Non è finita nel migliore dei modi la storia d’amore tra Sofia e Alessandro. I due, che hanno lasciato Tempation Island dopo pochissimi giorni dall’inizio del viaggio dei sentimenti, alla fine non hanno trovato la quadra…Nella puntata finale del reality di Canale 5, a un mese di distanza dall’ultima volta in cui si sono visti sul tronco, raccontano come stanno oggi le cose. E a gran sorpresa, Sofia e Alessandro arrivano separati. A quanto pare tra di loro le cose non sono andate bene e al momento, non sono una coppia…

TEMPTATION ISLAND UN MESE DOPO: LA VERSIONE DI ALESSANDRO

Alessandro torna davanti a Filippo Bisciglia per spiegare che tra lui e Sofia al momento le cose non stanno funzionando. Dalle sue parole si capisce che ha chiesto, per l’ennesima volta, del tempo alla sua fidanzata per capire. Spiega che dopo aver visto le puntate, ha avuto di nuovo dei dubbi che lo hanno portato a prendere questa decisione. Adesso sa che vuole concentrarsi solo sulla sua bambina e sulla sua nipotina, definisce entrambe le donne più importanti della sua vita mentre per Sofia, almeno per ora, non c’è spazio…

TEMPTATION ISLAND 2020 UN MESE DOPO: LA VERSIONE DI SOFIA

Sofia arriva davanti a Filippo e spiega di essere una donna con il cuore spezzato, il cuore in frantumi, con mille pezzi sparsi qua e là. Racconta che dopo la fine del reality, lei e Alessandro hanno passato qualche giorno insieme, e le cose sembravano andare benissimo. Ma tutto è cambiato quando sono tornati a casa. Secondo Sofia infatti Alessandro vorrebbe stare con lei ma non vuole litigare con i suoi familiari che non approvano questa relazione. A detta della ragazza infatti, una volta rientrato a casa, dopo la cena con la sua famiglia, Alessandro avrebbe preso questa decisione.

Lei non se lo aspettava e non ha capito come sia stato possibile. Aggiunge che un giorno Alessandro le scrive che non può stare senza di lei, poi sparisce. La situazione è tornata praticamente come prima del reality…

